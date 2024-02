Los alumnos del Colegio Hispano Inglés deslumbran en la celebración del Año Nuevo Chino en la ULPGC

Lunes, 19 de febrero 2024, 22:54 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El pasado miércoles 7 de febrero, el Paraninfo de la ULPGC se iluminó con la celebración del Año Nuevo Chino, también conocido como la Gala de la Festividad de la Primavera. La presidencia del evento estuvo a cargo del Rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, el Vicerrector de Internacionalización, Jin Taira, el Director del Instituto Confucio, Liu Jiandong, y el Vicerrector de la Universidad Normal de Changchun, Zhang Deli.

Los alumnos de 4º de primaria del Colegio Hispano Inglés destacaron notablemente en el espectáculo demostrando, con tan solo 10 años, una impresionante soltura sobre el escenario. Representaron, en chino mandarín, una expresiva y colorida interpretación del Año del Dragón, cautivando a la audiencia con diálogos, canciones y bailes tradicionales, todo ello respaldado por un vestuario variado y apropiado para la ocasión.

La autenticidad con la que los niños abordaron los elementos culturales de la festividad y su destreza técnica fueron sobresalientes. La lengua milenaria cobró vida en sus voces, resaltando la riqueza cultural asociada a esta celebración.

Previamente al evento principal, se llevaron a cabo talleres culturales en la entrada del Paraninfo, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de sumergirse en la riqueza cultural china. Estos talleres incluyeron la introducción a instrumentos musicales, la caligrafía de caracteres tradicionales chinos y la elaboración artesanal de flores de terciopelo, típicas de la festividad.

El Año Nuevo Chino, que en 2024 está representado por el Dragón, es una de las festividades más significativas del calendario chino. La presencia y el compromiso del Instituto Confucio de la ULPGC en estas celebraciones demuestran el creciente arraigo de esta tradición en nuestra ciudad, así como la destacada labor de sus líderes en la promoción de la cultura y lengua chinas.

El doble sistema educativo del Colegio Hispano Inglés

El Colegio Hispano Inglés de Las Palmas es conocido por lo avanzado de su sistema educativo, que integra los dos currículos académicos: el británico y el español.

Esto incluye el Bachillerato EBAU para acceder a las universidades de territorio nacional, y también la preparación del currículo británico de gran reconocimiento internacional en Reino Unido, EEUU y países de la Unión Europea.

Los alumnos cursan hasta once asignaturas IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, entre las que se encuentran: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography, Economics, English, Spanish, German, Enterprise and Computer Science.

Esto redunda en sus habilidades de trabajo en equipo, pensamiento crítico, liderazgo y oratoria, propias del modelo anglosajón, además de un profundo dominio de la terminología técnica de estas asignaturas en lengua inglesa, y les capacita para obtener en el propio colegio las certificaciones del más alto nivel que otorga la Universidad de Cambridge: el C1 Advanced y el C2 Proficiency.

Con un enfoque en la excelencia académica, además los alumnos reciben formación en varios idiomas, incluido el alemán y el chino mandarín. Esto les permite, al final de su etapa educativa, dominar no solo dos, sino cuatro lenguas, una hazaña que pocos centros en España pueden alcanzar.