La Alameda de Colón revive el cólera de 1851

Con la colaboración del Instituto Canario de las Tradiciones tuvo lugar este viernes un gran baile de finaos que se celebró justo después de que una recreación teatralizada que trasladó la Alameda de Colón al año 1851, momento en el que el cólera morbo segó la vida de casi 6.000 personas en Gran Canaria, la mayoría de ellas en la capital.

Este episodio tuvo una importancia capital en la historia de la ciudad, siendo para muchos el origen del pleito insular, y alumbró la gran obra literaria de Claudio de la Torre 'Verano de Juan El Chino'.

