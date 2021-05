Lo acusan de acuchillar a tres personas en San Mateo pero él dice que no recuerda nada tribunales El fiscal pide 20 años de prisión y la defensa interesa una condena de nueve meses de cárcel. Los hechos ocurrieron en un restaurante chino A la derecha, el propietario del restaurante y, a la izquierda, el acusado ayer durante el juicio. / F. J. F. FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 mayo 2021, 02:00

El fiscal Luis Estévez pidió ayer una pena de 20 años de cárcel para Abdellatif Touizi, un individuo acusado de, presuntamente, haber atacado con un cuchillo a tres jóvenes en un restaurante chino de San Mateo y, posteriormente, haberle robado cupones de la ONCE al propietario del establecimiento, en unos hechos que ocurrieron el 15 de julio de 2019. Por su parte, la defensa representada por el letrado José Luis Benítez interesó una condena de nueve meses de cárcel por tres delitos de lesiones y 60 euros por hurto.

En la vista, celebrada ayer ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, el acusado declaró que «no me acordaba de nada» y solo conservaba una imagen suya «bebiendo y drogándome» en Teror, para luego «despertarme en un hospital», añadió. «Cuando me levanté en el hospital estuve preguntando a todo el mundo qué me había pasado y me extraña que haya cogido un cuchillo para hacer algo. Solo puedo decir que a esas personas no las conozco y si me las ponen delante no sé ni quiénes son», relató en referencia a las víctimas de las cuchilladas.

Según el Ministerio Público, el acusado estaba el 15 de julio de 2019 a medianoche en el restaurante 'El día Feliz' de San Mateo tomando bebidas alcohólicas. En un momento dado entraron al baño dos chicas que también se encontraban en el establecimiento y, sin mediar ningún tipo de provocación ni discusión previa, Abdellatif Touizi entró y agredió con un cuchillo de grandes dimensiones a las dos víctimas.

Dos chicas fueron atacadas en el baño y luego un varón que fue auxiliarlas también resultó herido con el arma blanca

En un momento dado, una de ellas consiguió arrebatar momentáneamente el cuchillo al acusado clavándoselo en el abdomen pero el mismo volvió a recuperarlo y prosiguió con su ataque.

Alertado por los gritos, otro de los denunciantes amigo de las dos víctimas fue al baño para auxiliarlas y al llegar vio como una de ellas consiguió escapar, por lo que entró a por la otra que aún permanecía dentro. En ese instante, Abdellatif Touizi lo atacó también con el arma blanca y le produjo un corte en el cuello.

A continuación, el acusado salió de baño totalmente ensangrentado y portando el cuchillo, lo que asustó al propietario del bar que se refugió en la cocina. Por este motivo y según el fiscal, Abdellatif Touizi aprovechó para entrar dentro de la barra y forzó la vitrina llevándose varios boletos de la ONCE con un valor total de 187 euros.

Huyó de local hasta que fue interceptado y golpeado por dos vecinos que estaban en el lugar de los hechos y lo retuvieron hasta que llegó la Guardia Civil y procedieron a su detención.

Temieron por su vida

Las tres víctimas declararon que temieron por sus vidas al ser atacadas de forma sorpresiva por esta persona que se acercó a ellas en primera instancia cuando estaban sentadas en una mesa tomando algo para preguntarles si un Peugeot amarillo que había en la calle era de su propiedad, a lo que respondieron que no.

Luego fueron al baño dos chicas de las que estaban en esa mesa y el acusado las «persiguió y tocó la puerta para decirnos que se nos había caído dinero del bolso. En ese momento aprovechó para entrar y empezó a apuñalarnos con un cuchillo sin pedirnos dinero ni nada. A mí me cortó en los brazos, la espalda, el costado y la cabeza hasta que reaccioné y le quité el cuchillo porque pensaba que iba a matar a mi amiga. Lo cogí y para defenderle se lo clavé en la barriga», manifestó una de las víctimas.

La otra añadió que «nos agredió sin ningún motivo. Primero atacó a mi amiga, nosotras gritábamos e intentamos abrir la puerta y luego a mi me hirió en los hombros, brazos, pecho, un ojo y un dedo. También me agarró de los pelos y me estampó la cabeza contra la pared», detalló la otra víctima a la magistrada Mónica Oliva Gutiérrez.

Por último, el otro individuo que resultó herido contó que vio como una de sus amigas había salido del baño «con la mano en un costado y sangrando y fui corriendo hacia para auxiliar a la otra chica. Llegué y vi a ese hombre -en referencia al acusado- con un cuchillo en la mano. Se quiso encerrar con ella dentro y en el forcejeo con él, me cortó en el cuello», declaró.

Por último, el propietario del local y varios testigos apuntalaron los testimonios de las víctimas y relataron cómo vieron al acusado entrar y salir del baño con el arma, aunque no precisaron si el mismo forzó la vitrina de los cupones o no para sustraerlos.

El fiscal Luis Estévez expuso en su informe que los hechos «bordeaban el homicidio en grado de tentativa» en un ataque que comparó con una «película de terror», mientras que el abogado Benítez expuso que «cometió un hurto, no un robo» y la intención de su cliente nunca fue la de atentar contra la vida de los denunciantes, además de que había consumido cocaína y alcohol.