Los acusados de haber agredido sexualmente a una joven tras los carnavales se defienden: «Ella aceptó mantener relaciones sexuales» Los presuntos hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de febrero de 2023 en el domicilio de uno de ellos | La Fiscalía solicita 19 y 20 años de cárcel para los dos encausados e indemnizar a la víctima con 36.000 euros

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:08 Comenta Compartir

«Eran carnavales y había salido con mi amigo, me gustó una chica y le di una nota, empezamos a hablar, besarnos y acabamos haciendo un trío». Así empezó su declaración T.A.P., uno de los jóvenes acusados de haber presuntamente agredido sexualmente a una chica y grabar parte de los hechos con su móvil tras conocerla en el Parque de la Música, en los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Los presuntos hechos, tramitados por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital grancanaria, ocurrieron en la madrugada del 25 de febrero de 2023 en el domicilio de uno de los acusados.

Según la declaración de T.A.P., que solo respondió a preguntas de su defensa y del Tribunal, ella «aceptó» mantener relaciones sexuales con los dos. «Fuimos al piso donde vivía en taxi, estuvimos más de una hora y ella estaba bien, normal», indicó. Sobre los dos vídeos y la grabación de voz que hicieron explicó que lo hizo por «seguridad» porque sabía que estas cosas a veces «se giraban» y quería dejar constancia de ello. «Cuando terminamos me quedé a dormir con ella, al despertarnos le recogí las cosas, le indiqué como coger la guagua y ahí acabó todo», añadió ante la Sala, que preside el magistrado Emilio Moya.

En esta misma línea declaró A.A.B., el otro acusado, que contó que fue a Gran Canaria a disfrutar de los carnavales junto a su amigo. «Al acabar incluso se puso una sudadera mía. Yo dormí en otra habitación», afirmó.

Antes de la declaración de los acusados, los dos policías que elaboraron el informe de los teléfonos móviles intervenidos afirmaron que los encausados se intercambiaron los vídeos y que T.A.P. envió uno de los vídeos a un amigo pero no pueden afirmar que «lo viese» ya que no tienen activado las confirmaciones de lectura en Whatsapp y el archivo fue enviado para que solo se pudiese ver una sola vez. «No lo enviaron a más personas», contaron.

Con respecto a la prueba pericial, las médicos forenses explicaron que la víctima presentaba diferentes hematomas en zonas del cuerpo y una lesión genital. «Tuvo una excoriación de 2 milímetros en la vagina», manifestaron telemáticamente. También incidieron que se encontraba en una situación de «estrés» y «angustia». «Cuando nos entrevistamos con ella en un primer momento estaba triste, preocupada, nerviosa... Su estado es compatible con los hechos descritos», explicó la forense.

Además, cuando se reunieron con la víctima por segunda vez, lloraba de forma «incontrolada». «Tenía pesadillas, ansiedad, había necesitado apoyo psicológico, estaba sufriendo mucha presión emocional y tenía desbordamiento emocional», apuntó una de las médico forenses por videollamada.

El juez Emilio Moya ordenó que la visualización de los vídeos y audios de aquella noche fueran a puerta cerrada para sobreguardar «la intimidad» de la víctima.

Tras visualizarlos, la Fiscalía elevó sus conclusiones a definitivas tras modificar la responsabilidad civil. Con respecto a los daños morales solicitan ahora 30.000 euros y no los 10.000 euros que pedían al inicio. «A esta cantidad, esta parte mantiene el pago de 6.000 euros por las lesiones y secuelas sufridas», sentenció la fiscal Cecilia Acebal.

La abogada Pino Inmaculada de la Nuez, que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima, también elevó sus conclusiones a definitivas así como las defensas de los acusados.

En el informe final, la Fiscalía mantuvo la sentencia condenatoria para los dos acusados. Esta parte interesa para T.A.P. una pena de 20 años de prisión por un delito de agresión sexual y descubrimiento y revelación de secretos y para A.A.B la pena de 19 años de cárcel por los mismos delitos. Cecilia Acebal expuso que los hechos han quedado «acreditados» al entender que la víctima «no dio su consentimiento» ya que tenía la voluntad «anulada». Además añadió que el testimonio de la afectada fue siempre el mismo. «Ella ha perdido parte de su vida, a la denunciante en el audio se le escucha sollozar», sentenció.

La acusación particular se adhirió a las consideraciones de la Fiscalía y pidió una sentencia condenatoria para los dos acusados. «Estamos ante una agresión sexual múltiple», detallaron.

Por su parte, las defensas pidieron la libre absolución de sus representados al afirmar que los hechos fueron «consentidos» y que no estaba con su voluntad «anulada». «Su preocupación al día siguiente era buscar el móvil a casa de su amiga», explicó la defensa de T.A.B..

La defensa de A.A.B recordó que existe «la presunción de inocencia» y afirmó que los acusados también «han perdido becas» ya que llevan dos años con este procedimiento.

Antes de que el juicio quedara visto para sentencia, T.A.B. hizo uso de la última palabra: «Esto nos ha afectado mucho, mi madre lo ha pasado fatal y me da pena por ella. Me gustaría saber por qué denunció».

