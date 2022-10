El acusado de amenazar a la jueza «es peligroso, una bomba de relojería»

Domingo D. M. padece un trastorno de ideas delirante con una «alta posibilidad de reincidencia a la hora de mostrar conductas agresivas contra las personas que él considera que son sus enemigos. Es peligroso y, sin medicación, se convierte en una bomba de relojería». De esta forma describió la forense María José Meilán al acusado de haber amenazado de muerte y coaccionado a la magistrada Auxiliadora Díaz Velázquez, que fue la instructora de dos procedimientos en su contra por violencia de género sobre la que era su expareja.

El acusado lo negó y defendió que las amenazas que colgó en sus redes y lo que dijo en una llamada que hizo al 112 -que iba a «matar a mi expareja y a una juez de Las Palmas»- iban contra la que era su esposa, pero en ningún caso se refería a la magistrada. Pero este argumento fue desmontado por las forenses que lo examinaron y los investigadores de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial, a preguntas del letrado de la acusación particular Miguel Ángel Pérez Diepa y del fiscal José Antonio Díez.

«Los comentarios amenazantes e intimidatorios se refieren a la magistrada» José Antonio Díez Fiscal

El Ministerio Público interesa una condena de cinco meses y 29 días de prisión, su internamiento en un psiquiátrico por dos años y la prohibición de aproximarse a menos de 100 kilómetros y comunicarse con la víctima durante cinco, una petición que el acusador particular incrementa solo en la medida de prisión, pidiendo un año para Domingo D. M.

Vídeo. El acusado responde a las preguntas del abogado Pérez Diepa. / F. J. f.

«Difícilmente controlable»

El tipo de trastorno que padece el encausado, a juicio de la médico forense María José Meilán, es «crónico y persistente, difícilmente controlable con la medicación que solo lo estabiliza y previene un poco el paso al acto», dijo, advirtiendo que « es un riesgo siempre permanente y la medicación lo que hace solo es controlarlo, pero la idea delirante es imposible que desaparezca. Es persistente y crónica», expuso.

En la misma línea, su compañera en el Instituto de Medicina Legal, Eva Bajo, declaró, preguntada sobre si Domingo D. M. era un peligro, que «depende... Si estuviera en una situación de ansiedad y acorralado, podría actuar de una manera inadecuada. En otras ocasiones más tranquilo, pues a lo mejor no. Pero no puedo asegurar que no vaya a pasar a la acción», en referencia a sus intenciones delictivas sobre Díaz.

«Este señor se obsesiona con la jueza y vierte duras amenazas contra ella» Miguel A. Pérez Diepa Acusación particular

Por otro lado, un psiquiatra que trata al encausado y que fue propuesto por la defensa, dijo que «no sería un peligro siempre y cuando cumpla sus pautas de medicación», aunque a preguntas de Pérez Diepa, negó conocer hechos relevantes como que había agredido a otra doctora y el contenido de la llamada que hizo Domingo D. M. al 112 diciendo que iba a matar a la jueza que lo envió «dos meses» a prisión.

Comportamiento «obsesivo»

En la vista oral, celebrada ayer ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, la magistrada Auxiliadora Díaz confesó que había pasado «mucho miedo» por las amenazas que vertió el acusado en su contra desde 2009 hasta 2020 y que la obligaron incluso a tener escolta policial: «Ha tenido un comportamiento obsesivo conmigo, dijo incluso que sabía dónde vivía y yo solo fui la instructora, porque fue condenado dos veces por otra magistrada».

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la capital grancanaria manifestó tener claro que esta persona «puede llegar a reincidir y ejecutar sus ideas contra mí».

«Es cierto que publicó contenidos críticos contra la jueza, pero no la amenazó» López Troya Defensa

Narró, entre otras cuestiones, que cuando le tomó declaración por primera vez «se dirigió a mí y me dijo que mataría una y mil veces a su mujer. Empezó a sudar y me dijo que yo le recordaba a su mujer». También que «una psiquiatra que lo llevaba me dijo que en 25 años de ejercicio profesional nunca había pasado tanto miedo con alguien como con el acusado y que se marchaba de la isla. Que tuviera cuidado porque yo estaba dentro del círculo de delirio de este señor».