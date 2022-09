La acumulación de averías en guaguas deja a pasajeros en tierra este lunes La merma del servicio provocó que los coches fueran a reventar por lo que los chóferes no podían coger más pasaje

María esperaba este lunes en la parada de guaguas para ir a su trabajo, como siempre. Pero los chóferes no paraban. «Tercera guagua seguida que viene llena y ni siquiera paran», comentó.

Estaba en la parada del colegio Teresiano, en la avenida de Pío XII, sobre las 07.30 horas, y las guaguas no hacían las paradas. La 2, la 81, la 25... todos los vehículos iban abarrotados, hasta el punto de que los conductores se veían obligados a seguir su ruta si los usuarios que ya estaban dentro de la guagua no solicitaban el alto.

« Hubo gente que tuvo llamar a taxis para no llegar tarde a los colegios o a los trabajos», explica esta vecina, quien no pudo llegar a tiempo a su puesto laboral, al que acudió caminando. «Llevo dos años cogiendo estas guaguas hacia el Obelisco y nunca me había pasado», relató.

La situación que vivió María y decenas de usuarios de Guaguas Municipales en las primeras horas de este lunes se debió, según explicaron fuentes de la compañía, a la coincidencia y acumulación de varias averías en los primeros servicios.

Cinco vehículos menos

Las incidencias técnicas obligaron a restar del servicio este lunes dos vehículos de la línea 17, otros dos de la línea 25 y un quinto que iba a prestar servicio en la línea 51.

Se trata de un nivel de incidencias bastante elevado. Según la información facilitada por la compañía municipal de transportes, lo habitual es que a diario haya que retirar un promedio de una o dos guaguas debido a averías.

Es verdad que los lunes este promedio suele elevarse un poco más, pero en muy pocas ocasiones se llega a los cuatro casos, y menos a los cinco que se produjeron en esta jornada.

Cada día, el servicio lo prestan 178 guaguas por la mañana; otras 168, por la tarde; y 15, de noche.

Bajas de última hora

La situación se complicó por la acumulación también de bajas laborales de última hora entre los conductores. Guaguas Municipales refiere que, debido a enfermedad, no pudieron sumarse al servicio un chófer de la línea 1, otro de la 2, un tercero de la línea 12, dos más de la línea 17 y otro de la línea 33.

El cambio de conductores es más rápido de solucionar porque otro trabajador cubre al compañero de baja, pero esto no evita que se acumulen pequeños retrasos en los servicios.

La línea 17 resultó especialmente perjudicada por los dos tipos de imprevistos (avería y baja), pero también hubo muchas quejas de universitarios, que tuvieron dificultades para llegar en hora a sus clases.

Guaguas estacionadas. / Arcadio Suárez

La situación se terminó de agravar por las retenciones de primera hora que se produjeron en enlace de Hoya de La Plata, que afectaron también a la operatividad de la terminal de guaguas de la zona.

Sin embargo, hay usuarios que han advertido de que estos problemas no se dieron solo este lunes, sino que desde la semana pasada ya se estaban viendo guaguas con aforos completos que no hacían sus paradas.

La normalidad se restableció este lunes casi al completo en torno a las 08.20 horas, cubriendo los claros que dejaban las averías con vehículos de otras líneas.

Todo esto hizo que la oferta se viera dañada en diferentes puntos de la ciudad. Un rastreo por la cuenta de Guaguas permite descubrir quejas de usuarios de líneas como la 26 o la 33.

En la parada del Mercado Central, un viajero refería que había cincuenta personas esperando a que llegaran las guaguas, ya que en las primeras horas solo operaba con normalidad la línea 22; otros, que estaban en la zona de Pío XII, denunciaban que entre las 07.10 horas y las 07.40 horas, «ninguna guagua recogía pasajeros».

La compañía no tiene constancia de reclamaciones, más allá de las quejas que se manifiestan a través de las redes sociales.

El comité de empresa pide explicaciones

Desde el comité de empresa se aseguró que el problema fue de «extrema gravedad» sobre todo si se tiene en cuenta que la edad de la flota se ha reducido bastante en los últimos años por la compra de nuevos vehículos.

El presidente y secretario del comité, Carlos Gómez y Wolfang Alcántara, sugirieron «reforzar la plantilla de personal de taller» porque entiende que «las últimas políticas de externalizar el mantenimiento de la flota no está dando resultados mejores y más eficientes en su disponibilidad».