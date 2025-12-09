Acepta cinco años de cárcel tras intentar matar a su vecino atacándole con tres cuchillos en Gáldar El hombre asestó siete puñaladas a la víctima el 25 de noviembre de 2023 | Tendrá que indemnizarle con 18.000 euros por los daños causados

El condenado, con la ínterprete a su lado, en el juicio celebrado este martes.

Martes, 9 de diciembre 2025

Un hombre ha aceptado este martes una condena de cinco años de cárcel tras intentar matar a su vecino en la urbanización La Enconada, en Gáldar, Gran Canaria. El condenado, K.M., autor de un delito de homidicio en grado de tentativa, ha reconocido que le asestó siete puñaladas con tres cuchillos diferentes sobre las 5.40 horas de la madrugada del 25 de noviembre de 2023.

La pena inicial de nueve años que solicitaba la Fiscalía por el delito fue rebajada quedando fijada en cinco años. Además deberá indemnizar a la víctima con el pago de 18.000 euros por las lesiones y las secuelas permanentes provocadas. También ha aceptado una prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación con el perjudicado durante 15 años.

Según el acuerdo de conformidad alcanzado por la fiscal Paula Velascodefensa y la defensa, representada por Francisca Blanco, la expulsión del país del procesado, de origen marroquí, se valorará durante la ejecución de la sentencia, según indicó la fiscal.

El magistrado presidente del Tribunal, Emilio Moya, dictó la sentencia 'in voce' e informó que la redactará en estos términos y será en firme, tras reconocer los hechos el acusado, que estuvo acompañado por una intérprete.

Hechos probados

Los hechos ocurrieron sobre las 5.40 horas, cuando el acusado llamó a su vecino J.A.Q.G. para que bajara a la vía pública y, una vez allí, «con la intención de acabar con su vida», le asestó al menos siete puñaladas utilizando tres cuchillos de diferentes tamaños, señala la Fiscalía. La primera de ellas alcanzó al afectado un ojo, mientras que las otras agresiones con las armas blancas impactaron en el cuello, el brazo y el hemitórax izquierdo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió heridas incisas, un neumotórax, neumomediastino, fractura de una costilla, laceración pulmonar, hemotórax y otras lesiones consideradas de extrema gravedad, que precisaron drenaje torácico, intervención quirúrgica mediante toracoscopia y sutura.

El perjudicado tardó 45 días en curarse de las lesiones, de los cuales 25 días estuvo con pérdida temporal de calidad de vida básico, 16 días impeditivos, un día de hospitalización y tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro sanitario. Como secuela, el Ministerio Fiscal detalla que el hombre presenta un perjuicio estético moderado por las que reclama indemnización, ya que tiene una cicatriz de 13 puntos.