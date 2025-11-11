Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos La condena se ha dictado en el mismo juicio, tras formalizarse un acuerdo por el cual el acusado se ha declarado culpable de cinco delitos

El acusado, en el juicio celebrado ayer en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria.

La Audiencia de Las Palmas ha condenado este martes a 15 años de prisión a un hombre que ha confesado ante el tribunal que violó a su hijo y abusó sexualmente de siete sobrinos, niños y niñas, entre 1995 y 2014, en todos los casos cuando las víctimas eran menores de edad.

La condena se ha dictado en el mismo juicio, tras formalizarse un acuerdo por el cual el acusado se ha declarado culpable de cinco delitos (otros tres ya han prescrito) y la Fiscalía rebaja de 33 a 15 años la condena que demandaba para él.

El fallo, ya firme, obliga además a J.S.A.A. a pagar una indemnización de 30.000 euros a su hijo y a resarcir a las otras cuatro víctimas de los delitos no prescritos con compensaciones de 20.000 euros a cada una.

En concreto, el acusado ha sido condenado a un año de prisión por un delito de continuado de abuso sexual y a penas de dos años y dos meses de cárcel por cada uno de los otros tres delitos de la misma naturaleza que cometió con sus sobrinos, así como a siete años y seis meses de cárcel por haber violado a su hijo.

El tribunal ha aceptado como atenuante muy cualificada las dilaciones indebidas que se han producido en la causa, que estuvo paralizada entre los años 2017 y 2023, ya que durante ese periodo no se practicó ninguna diligencia, según ha señalado el fiscal Antonio Amor en su escrito de acusación definitivo.

Los hechos ocurrieron entre los años 1995 y 2014, en la casa del sur de Gran Canaria donde residía el acusado.

El acusado fue interrogado por primera vez por estos hechos en noviembre de 2012. Dos años después fue denunciado por tres de sus sobrinos, que ya habían cumplido la mayoría de edad.

