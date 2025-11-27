Absuelven a un hombre de agredir sexualmente a una joven al no poder acreditarse la falta de consentimiento La Fiscalía pedía cuatro años de prisión y una orden de alejamiento con la denunciante, pero el Tribunal considera que no quedó probado el delito

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas absolvió a un hombre acusado de un delito de agresión sexual y que se enfrentaba a una petición de pena de cuatro años de cárcel tras concluir que no existía prueba suficiente para afirmar que los hechos se produjeron sin el consentimiento de la denunciante. El Tribunal, cuyo presidente fue Miguel Ángel Parramón i Bregolat, considera como así planteó el abogado de la defensa, José Luis Benítez García, que el relato de la joven, mayor de edad en el momento de los hechos, aún siendo coherente en algunos aspectos, no alcanza el nivel de solidez exigido para desvirtuar la presunción de inocencia.

Según la sentencia, ambos se conocieron a través de redes sociales a finales de 2020 y mantuvieron durante meses un intercambio de mensajes a través de whatsapp. En abril de 2021 decidieron verse en persona y quedaron en el domicilio de ella, en Moya, allí el acusado la recogió para trasladarse juntos a Las Palmas de Gran Canaria.

Una vez en la capital grancanaria, ambos subieron voluntariamente al apartamento del hombre, donde mantuvieron relaciones sexuales que «no han quedado acreditadas como no consentidas», según concluye el fallo. La resolución afirma que la joven no manifestó rechazo ni oposición y que no existen elementos objetivos que respalden la versión de que actuó forzada o bajo presión.

La decisión colegiada subraya que, tratándose de delitos cometidos habitualmente sin testigos y en espacios privados, la declaración de la víctima puede constituir prueba suficiente, pero sólo cuando cumple los requisitos de credibilidad, verosimilitud y persistencia establecidos por la jurisprudencia. En este caso, la Sala aprecia «dudas razonables» que impiden alcanzar la certeza necesaria para condenar al hombre.

Los magistrados manifestaron que no se hallaron lesiones ni indicios materiales que avalaran la ausencia de consentimiento. Además, la posterior comunicación entre ambos tampoco reflejó un escenario de coacción, según lo declarado en el juicio. Por estos motivos, a falta de prueba concluyente, la Sala declaró la absolución del acusado y mantuvo su inocencia.

