Absueltos todos los acusados del caso Emalsa

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:56 | Actualizado 12:20h.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas acaba de absolver a los 15 acusados que se sentaron en el banquillo por el llamado caso Emalsa. Estas personas habían sido acusadas por los delitos de apropiación indebida y administración desleal por, presuntamente, haber participado en un quebranto de 23,4 millones de euros en la sociedad mixta.

El fallo desmonta las pretensiones iniciales del Ministerio Fiscal y de varias acusaciones populares y declara que no se acredita que las facturaciones, modificaciones contractuales o pagos examinados supusieran un perjuicio ilícito para la compañía municipal del ciclo del agua.

El Tribunal recuerda en la sentencia que Emalsa –participada en un 34% por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en un 66% por Saur Internacional y Valoriza– operaba mediante normativa propia de contratación y que los socios privados habían constituido en 2008 un Comité de Gerencia con competencias para la adjudicación de contratos por encima de los límites económicos fijados en sus pactos internos. Ese comité debía aprobar, entre otros extremos, las adjudicaciones superiores a 30.000 euros y documentar sus decisiones en un libro de actas que «no existía».

Durante el juicio, el Ministerio Fiscal mantuvo una acusación por delitos continuados de apropiación indebida o, alternativamente, administración desleal, solicitando penas de entre seis y cuatro años de prisión y multas millonarias. Además, reclamó que los acusados indemnizaran solidariamente a Emalsa por 23,3 millones de euros más intereses. También las acusaciones populares formularon peticiones de condena, algunas centradas en reprochar que Sercanarias hubiera sido favorecida en las adjudicaciones y que se hubieran cobrado servicios presuntamente indebidos.

La posición decisiva en el plenario fue la del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, personado como acusación particular. La letrada de los Servicios Jurídicos municipales, Tatiana Quintana Hernández, retiró íntegramente la acusación formulada en su escrito provisional y pidió la libre absolución de todos los procesados, alineándose así con las defensas y modificando el escenario del juicio.

Contratos bajo la lupa

La sentencia declara probado que Emalsa formalizó varios contratos con Sercanarias —entre ellos los de mantenimiento del alcantarillado, transporte de lodos, fontanería y reparaciones, y cortes y reposiciones— en un contexto en el que los socios privados tenían capacidad decisoria. El tribunal detalla uno a uno los contratos, sus modificaciones, los importes y los sistemas de facturación, y descarta que las actuaciones se apartaran de lo pactado, salvo en aspectos ya corregidos, como la devolución por parte de Sercanarias de 24.903,60 euros facturados en exceso por la aplicación duplicada del IPC.

En el contrato de mantenimiento del alcantarillado, la Sala confirma que Emalsa puso a disposición de Sercanarias medios materiales, se subrogó personal procedente de la concesionaria anterior y aplicó sucesivas modificaciones contractuales aprobadas en su Consejo de Administración, sin que se demuestre que la subcontratista cobrara costes de personal superiores a los previstos o facturas por servicios no prestados.

Respecto al contrato de transporte de lodos, el Tribunal presidido por Pedro Herrera Puentes afirma que no hubo irregularidades en las facturaciones por viajes al vertedero ni en los conceptos adicionales, y que no se ha probado ningún cobro injustificado en horas de personal. El órgano judicial subraya que el precio estaba vinculado al número de viajes y no al peso de la carga, lo que explica las variaciones entre ejercicios.

En relación con el contrato de fontanería, averías y renovación de redes, la sentencia sostiene que Sercanarias «no emitió ni cobró una sola factura que no correspondiera a trabajos efectivamente realizados», aun cuando las cuantías facturadas superaran los límites mensuales del contrato inicial, incrementos que derivaban de unidades de obra ampliadas por Emalsa conforme a los precios pactados.

Sobre el contrato de cortes y reposiciones, la Sala detalla que la oferta de Sercanarias —que resultó adjudicataria sin necesidad de presentar oferta formal— era económicamente inferior a la que aplicaba Adecco en los meses en que no se alcanzaba el mínimo de incidencias, y no aprecia pagos indebidos entre 2009 y 2012.

Tras analizar cientos de facturas, tablas de precios, modificaciones contractuales y declaraciones testificales y periciales, el tribunal concluye que no ha quedado demostrado que los acusados intervinieran en actos de disposición patrimonial ilícita, que beneficiaran de forma fraudulenta a Sercanarias ni que provocaran un perjuicio económico del tipo penal.«No ha quedado acreditado» es la expresión que la Sala repite en múltiples apartados al descartar la existencia de sobrecostes injustificados, servicios ficticios o facturaciones ajenas a los contratos en vigor.

La resolución, basada en la ausencia de prueba suficiente para desmontar la validez contractual de las operaciones, acuerda la absolución de todos los procesados, con todos los pronunciamientos favorables y sin imposición de costas, cerrando así uno de los procedimientos más extensos en la historia judicial reciente de la corporación municipal y de la empresa mixta del agua.

