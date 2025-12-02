Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana Con tan solo 13 años, estos jóvenes grancanarios recorren la capital cada lunes para ofrecer cortes de pelo gratuitos y devolver dignidad a los sintecho

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 06:59

En las calles de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, ocurre cada lunes una escena que parece sacada de una película, pero es totalmente real. Dos chicos de tan solo 13 años, Abraham Santos y Yeico González, caminan con sus mochilas cargadas de máquinas, peines y una idea tan simple como revolucionaria: devolver dignidad a las personas sin hogar a través de un corte de pelo.

Todo empezó cuando la guagua de aseo que durante años ofreció duchas y cortes gratuitos dejó de recorrer la zona. Lo que para muchos pasó inadvertido, para ellos significó un golpe directo al corazón. Las calles comenzaron a contarlo sin palabras: cabellos revueltos, barbas largas, miradas que parecían pedir algo más que ayuda… pedían ser vistos. Fue entonces cuando estos dos amigos se miraron y, sin demasiadas vueltas, se dijeron lo que cambiaría sus lunes: «Si ya no tienen dónde cortarse el pelo… vamos nosotros». Y fueron.

Desde entonces, cada inicio de semana se convierte en un ritual con un adecuado corte de pelo. Ellos avanzan por Triana con la determinación de quien sabe que, aunque lo que lleva en la mano sea una máquina de afeitar, lo que entregan es mucho más. Se arrodillan en la acera, saludan, preguntan nombres, atienden, escuchan. A veces, lo primero que regalan no es un corte, sino una sonrisa o una conversación. Simplemente un rato de compañía en mitad del ruido de la ciudad.

Cuando preguntan: «¿Quieres que te dejemos guapo hoy?», algo se enciende. Hay miradas que cambian de golpe, como si alguien les recordara que siguen existiendo, que siguen importando. Porque para quien vive en la calle, un corte de pelo no es solo estética: es identidad, es dignidad, es un respiro.

La escena no pasa inadvertida. Turistas que pasean se detienen, vecinos se acercan, comerciantes aplauden en silencio. Algunos se emocionan, otros colaboran. La solidaridad empieza a contagiarse como una brisa que recorre una de las calles principales de la capital grancanaria, Triana. Y es entonces cuando queda claro que la edad no marca la capacidad de transformar un barrio.

Pero el sueño de Abraham Santos y Yeico González es más grande que su propia rutina de los lunes. Ellos quieren que esto crezca, que más manos se unan, que la ayuda se multiplique. Por eso lanzan un mensaje sencillo pero cargado de fuerza a los barberos y peluqueros de Canarias: «Si tienes manos para cortar y corazón para dar, únete. El tiempo que tú regalas puede cambiar una vida».

Porque cada tijera adicional es una oportunidad más para que alguien recupere autoestima. Cada máquina encendida es una chispa que devuelve esperanza. Y mientras muchos buscan fama, reconocimiento o recompensa, estos dos chicos han elegido otro camino. No buscan aplausos, ni titulares, ni un «gracias» obligado o forzado. Solo quieren servir, estar, aportar. Ser luz en los rincones donde casi todo parece sombra.

El padre de Abraham, el barbero Maikel Santos, confiesa sentirse orgulloso de que su hijo use su talento para algo más que aprender un oficio: «Me enorgullece que use su talento para servir. Si esto inspira a otros jóvenes peluqueros, mejor, pero el verdadero valor está en ayudar sin esperar nada a cambio». Un mensaje que resume la esencia de esta historia: la solidaridad sincera, sin focos, sin recompensa, solo por el simple acto de hacer el bien.