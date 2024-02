Abel Martínez, opositor a bombero: «No podemos acceder al empleo para el que nos hemos preparado»

Los 31 opositores que no entraron en el Servicio del Extinción de Incendios y Salvamentos (SEIS) tras la oferta de empleo que se convocó en 2018 y que pasaron a formar parte de la lista de reserva demandaron este viernes al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que firme la constitución de la lista de reserva, un trámite por el que llevan esperando ya seis años.

La constitución de la lista de reserva permitiría, en caso de necesidad, su incorporación al servicio de Bomberos para cubrir determinadas carencias de personal

«Llevamos 6 años de oposición», lamentó el opositor que llevó al pleno la voz de los agentes interinos, Abel Martínez, «ningún argumento respalda que todavía no esté publicada la lista definitiva. Somos 30 personas sin posibilidad de acceder al empleo por el que tanto hemos luchado». El problema, indicó, es que el hecho de que no se firme la lista también les impide aportar méritos a otros concursos.

Una demora injustificada

«Llevamos desde 2018, hemos pasado 14 pruebas y cumplido con todos los requisitos», prosiguió el representante de estos aspirantes, quienes entienden que se ha producido una demora injustificada en la tramitación del expediente. «La anterior corporación nos manifestó más de diez formas de entrar en el cuerpo de bomberos, nos hicieron imaginarnos vestidos de bomberos generando expectativas infundadas», añadió Martínez.

La participación de estos agentes se engarzó en la presentación de una moción por parte del PP que reclamaba un acuerdo en torno a dos puntos: la firma de la lista que fue elevada por el tribunal calificador en agosto de 2021 y la incorporación de todas las medidas necesarias para la mejora en la ejecución de los procesos selectivos en el futuro en el Ayuntamiento.

La propuesta fue rechazada por la coalición de gobierno (PSOE, Nueva Canarias, Unidas Sí Podemos). Aunque la concejala de Recursos Humanos, Esther Lidia Martín, no ofreció explicaciones sobre las causas que explican que no se haya constituido la lista de reserva definitiva, sí adelantó que se está reuniendo con el Gobierno de Canarias para que la Comunidad participe en procesos de formación, de forma que se garantice la lista definitiva y esos aspirantes «puedan incorporarse no solo al Ayuntamiento sino a las administraciones que lo precisen».

Por eso, insistió en la idea de que «estamos trabajando para que se incorporen lo antes posible a un puesto de trabajo». Y aclaró que el 92% de la Relación de Puestos de Trabajo del SEIS ya está cubierta.

Carolina Darias se compromete a solucionar esta situación

La información de la concejala de Recursos Humanos fue la antesala de la participación de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien se comprometió a «solucionar, en el menor tiempo posible, esta situación, con la anuencia de las administraciones públicas concernidas». La regidora criticó al grupo popular proponente por llevar «al barro» este asunto. Y recordó que la constitución de la lista definitiva no supone ningún compromiso de llamamiento o incorporación al servicio.

Para el PP, esta promesa carece de credibilidad porque «se les lleva dando largas desde hace seis años». El edil Ignacio García apuntó la contradicción que supone que «ante la acuciante falta de personal se permitan el lujo de no tirar de lista de interinos y, sin embargo, paguen muchas horas extraordinarias porque falta personal. Si les falta personal tiene aquí 30 chavales dispuestos a trabajar».

«No es progresista jugar con el pan de muchas familias, no dar información ni dedicar 5 minutos a escuchar a los aspirantes de esta lista», intervino el edil popular en un momento en el que el debate se tensó con reproches mutuos entre los dos partidos principales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre sus respectivas políticas de personal durante sus etapas de gobierno.

Por su parte, la edila de Vox Clotilde Sánchez hizo hincapié en que la configuración de la lista de reserva indica la necesidad de reforzar el cuerpo de Bomberos con más agentes.

El portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, coincidió en que la constitución de la lista de reserva no supone garantía de incorporación, pero se necesita para culminar el procedimiento iniciado hace ya seis años y abrir la puerta a su posible incorporación. «El servicio de extinción lo necesita», le dijo a la concejala de Recursos Humanos, «está bien que se reúna con otras administraciones, pero el paso que tiene que dar no lo ha hecho y explique por qué no ha sido capaz aun de firmar la lista de reserva».

El edil nacionalista lamentó la incertidumbre a la que se está empujando a las familias de estos bomberos interinos.

«Rogamos que finalicen hoy mismo con el único tramite pendiente para finalizar el proceso selectivo», concluyó Abel Martínez antes de que se procediera a la votación.