Abandono, exilio y deudas: la agonía de la obra de Néstor

La obra de Néstor agoniza en Las Palmas de Gran Canaria. El abandono y el exilio al que la ha condenado la clausura de su espacio natural, el museo que lleva su nombre en el Pueblo Canario, ha ocasionado una deuda con la compañía a la que hace tres años se le encargó la mudanza y custodia cuando las piezas del legado de este referente del simbolismo y el modernismo se veían amenazadas por el polvo y la humedad.

Cerradas sus puertas en 2017 para un proceso de renovación interminable, en 2022 el Ayuntamiento tuvo que sacarlas del Museo Néstor por la corrupción que en sus materiales estaba causando el paso del tiempo y el pésimo estado de conservación que ofrecía el espacio que, contra viento y marea, intenta mantener en pie su director Daniel Montesdeoca.

Antes de que la obra de Néstor Martín-Fernández de la Torre fuera portada nacional siendo expuesta en el Museo Nacional Reina Sofía, una muestra que bajo el título de 'Néstor reencontrado' se clausuró el pasado mes de septiembre, se tuvo que originar un movimiento de rescate urgente por el que el gobierno de la ciudad acumula una deuda de 40.000 euros con la empresa de mudanzas Esmenso.

La cronología de este capítulo arrancó cinco años después de que el Museo Néstor pusiera el cartel de cerrado por reformas y tras cinco años de tener allí las piezas que lo conforman. En el año 2022 se sacaron las obras a través de un contrato menor y se realizó el traslado a unos almacenes en el Polígono Industrial de Las Torres y desde ese momento la situación del contrato está en situación de nulidad porque se venció.

Mientras desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se trata de resolver un nuevo contrato plurianual que está en fase de tramitación queda pendiente abonar el almacenamiento de estos tres años que están colgados a través de un expediente de nulidad que también se está tramitando ahora.

Tras abonar un primer pago, reflejado en el contrato menor de origen, de 14.600 euros, se adeudan a la empresa las cantidades correspondientes a 2023 y 2024: 36.915 euros por cada uno de los años. Además de consignar las cantidades del presente 2025, donde se acumulan cifras mensuales de 1.500 euros.

En Canarias hay pocas empresas con armazón competente para la custodia de las obras de arte, por lo que la deuda que se tiene con la empresa que lleva desde el pasado 2022 con la tutela del patrimonio artístico de Néstor Martín-Fernández de la Torre es una temeridad para el futuro de esta obra celebrada a nivel internacional.

Mucho patrimonio

Aunque la exposición 'Néstor reencontrado' que se expuso en el Reina Sofía contaba con material cedido por otras instituciones y colecciones particulares hay que tener en cuenta que estuvo compuesta por más de 200 piezas, casi todas ellas pertenecientes a la casa que lleva su firma en el portal.

Todo ese material se encuentra fuera del lugar que le corresponde para su relación con el público tres años después de que, como colofón a un lustro a puerta cerrada, tuviera que salir de allí de emergencia para mantenerse en un estado óptimo de conversación.

Josué Íñiguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, indicaba el día de la apertura de la exposición en Madrid que ese día marcaría «un antes y después» en la forma de enseñar la obra de Néstor al mundo. Algo que por lo pronto todavía no sucede en su propia ciudad natal, en la que nació en 1887 y falleció en 1938.

Enésimo intento

La recuperación del Museo Néstor ejemplariza la complicada situación de los proyectos urbanísticos en Las Palmas de Gran Canaria. Tras su cierre para una necesaria remodelación en 2017, el pasado verano el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria publicó una nueva licitación, aumentando las cantidades económicas en las que se convocó la primera en 800.000 euros. La razón es que esta quedó desierta porque ninguna empresa consideró interesante aspirar a realizar las obras de renovación del Museo ubicado en las entrañas del Pueblo Canario.

Esta licitación quedó finalmente adjudicada el pasado viernes, con un plazo de ejecución de 24 meses, a la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A.

Esta nueva licitación se cifra económicamente en una cantidad total del 4.292.996,36 euros. No es una obra fácil porque se trata de adaptar el edificio ubicado en el Pueblo Canario y Bien de Interés Cultural desde el año 2013 a las actuales exigencias de accesibilidad. Entre ellas destaca, según explicó en su momento el Ayuntamiento, la creación de un nuevo volumen adosado a la fachada este del Museo Néstor que alojará el ascensor y el paso de instalaciones. Ambas estructuras quedarán totalmente integradas en el edificio con el mismo color que el complejo museístico, aunque se diferenciarán del complejo original a través de una textura diferente.

Además, su interior debe ser remozado para adaptar también los pasos entre niveles, los accesos a las distintas salas y conseguir las mejores soluciones para la conservación de las obras de Néstor, hoy itinerantes y motivo de deudas para la corporación.

Esto recuerda la complicada situación en la que se encuentran los murales de Jesús Arencibia que habitaban la ermita de Santa Catalina, que se mira a los ojos con el Museo Néstor desde el otro lado de la plaza del complejo diseñado por su hermano Miguel. Estos murales podrían tener daños irreparables por la filtración de agua desde el tejado, lo que supondría un duro palo para el patrimonio cultural de Las Palmas de Gran Canaria.

Mientras se prepara una vindicación internacional de su figura, sacándolo de los clichés del tipismo y exhibiendo sus obras más rupturistas, la cepa local del artista grancanario se encuentra arrinconada en una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, que aspira a conseguir ser la sede de la capital europea de la cultura en el año 2031 pero que todavía está muy lejos de cuidar su inmenso patrimonio cultural e histórico. En muchos casos presa de la ineficiencia administrativa de una institución atenazada por sus frenos en contratación.