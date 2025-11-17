Más de 500 alumnos inauguran el primer parque sin humo: Juan Pablo II La capital inaugura un corredor libre de colillas con la participación de medio millar de estudiantes y una campaña de concienciación contra el tabaco

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:47

El Parque Juan Pablo II, en el barrio de Siete Palmas, se ha convertido en el primer espacio de Las Palmas de Gran Canaria declarado «Corredor libre de colillas y malos humos». La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento junto a la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, se ha presentado coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón.

Bajo el lema «Respira en libertad. Aquí no hay malos humos», más de un centenar de señales informativas recuerdan a quienes visiten el parque que no está permitido fumar ni usar cigarrillos electrónicos dentro del recinto. El objetivo es claro: ofrecer un entorno más sano para las personas, pero también para la propia naturaleza.

Durante el acto, la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Jardines, Gemma Martínez, quiso enfatizar en que este proyecto nace para «abrir un espacio de empatía y respeto», recordando que las colillas no solo perjudican la salud, sino que también contaminan el suelo y el agua.

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, Pedro Lara, puso el foco en la importancia de educar desde edades tempranas: «Son los propios jóvenes quienes tienen que ayudar a transmitir a los mayores la realidad del cáncer y sus efectos. En Canarias, el cáncer de pulmón continúa siendo el responsable del mayor número de muertes». Lara explicó que acciones como esta buscan reforzar la concienciación y promover espacios al aire libre libres de humo.

El evento contó con la participación de cerca de 500 estudiantes de los centros CEIP Siete Palmas, IES Los Tarahales y Feria del Atlántico. El alumnado ha estado implicado durante semanas en actividades formativas sobre los riesgos del tabaco y los vapes, además de tomar parte en un concurso para intervenir artísticamente los bancos de la entrada principal del parque. El colectivo Back to Back fue el encargado de materializar las propuestas ganadoras.

Como parte del acto, los estudiantes dieron lectura al manifiesto «Por la Primera Generación Europea Libre de Tabaco», en el que reclamaron más apoyo institucional y social para combatir los mitos en torno al consumo de tabaco y promover una vida más saludable. Tras ello, se celebró un pasacalles y una actividad deportiva para poner en valor los hábitos saludables en espacios verdes.

La campaña se extenderá también fuera del parque, con el vinilado de dos guaguas municipales que recordarán a la ciudadanía que, en el Parque Juan Pablo II, se respira sin humo.