28 kilómetros de luces y otro paseo por 'Las Navidades del Mundo', en San Bartolomé de Tirajana Más de 100 estructuras iluminadas volverán a hacer del Parque del Sur un destino navideño para la isla | El programa viaja por todos los barrios

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:27 Comenta Compartir

La Navidad quiere hablarle de tú a tú al carnaval en San Bartolomé de Tirajana, ese por cuyas fiestas ya es un referente regional y nacional. El Ayuntamiento, por lo pronto, prepara el terreno. Este año vuelve a poner toda la carne en el asador, programa más de un centenar de actos, despliega 28 kilómetros de luces con 1.209 elementos lumínicos colgantes por sus calles, planta más de 5.000 flores de Pascua y mantiene su apuesta por el Parque del Sur como epicentro navideño del municipio, convertido en sede de una ruta mágica por más de 100 estructuras iluminadas y en escenario de una segunda edición del evento 'Las Navidades del Mundo', del 20 de diciembre al 4 de enero, en horario especial de apertura, a diario, hasta las 23.00 horas, salvo los días 24 y 31, que estará hasta las 20.00.

No debe ser casualidad que hasta el propio alcalde, Marco Aurelio Pérez, tuviera un desliz al despedir el acto de presentación de esta programación en el Parque del Sur e invitara a los asistentes a disfrutar del carnaval. Corrigió rápido, pero la anécdota quizás sirve para ejemplificar la apuesta que ha hecho este gobierno por organizar una agenda navideña ambiciosa y a la vez, participativa y tradicional, que, además, tiene una doble vertiente: hacia afuera, capaz de hacer de San Bartolomé de Tirajana un destino apetecible en estas Navidades para gentes de toda la isla, y hacia adentro, con un programa itinerante que no dejará atrás ni uno solo de sus caseríos, por más lejano o aislado que esté.

Las dos primeras citas serán esta misma semana, ambas bajo la coordinación de la edil Araceli Armas, responsable de Alumbrado. Este viernes será el encendido de las luces navideñas del municipio, que tendrá lugar a las 18.45 horas, en la Avenida de Gáldar, pero que entre las 17.00 y las 23.00 ha previsto talleres infantiles, castillos hinchables, pasacalles, casa de la Navidad, photocall y concierto de Los Salvapantallas y la Banda Tabaiba. Y otro, este domingo, el encendido de 'Las Navidades del Mundo' en el Parque del Sur, a las 19.00.

Junto al alcalde comparecieron cuatro concejalas, prueba también del carácter transversal de este programa festivo. Yilenia Vega, edil de Festejos, explicó que del 19 de diciembre al 4 de enero se llevarán a cabo talleres infantiles creativos para la elaboración de cartas a Papá Noel y los Reyes Magos en 18 barrios, anunció que se organizarán dos conciertos de villancicos e informó de que se mantienen la fiesta de fin de año infantil en Playa del Inglés, el 31 de diciembre, a las 12.00, y la tradicional, de cara a la medianoche, en tres escenarios, San Fernando de Maspalomas, Tunte y Castillo del Romeral.

Respecto a la Cabalgata de Reyes, el 5 de enero, avanzó que se ampliará un poco el recorrido de la última edición. Volverá a salir del centro comercial Yumbo, pasará por el Ronda, doblará en la rotonda del Inem hacia el pabellón Víctor Miranda y desembocará en la plaza de San Fernando.

'Ruta Mágica Navideña'

La cultura no podrá faltar en la Navidad de San Bartolomé de Tirajana. Con esa premisa, Esther Delgado, edil delegada del área, dio cuenta de la puesta en marcha de la 'Ruta Mágica Navideña' con cuentacuentos, títeres, payasos, magos y músicos que recorrerán todos los barrios del municipio entre este sábado día 6 y el próximo 3 de enero de 2026.

Y finalmente, Elena Álamo, segunda teniente de alcalde, desgranó el programa de 'Las Navidades del Mundo 2025', entre cuyas novedades destacó la zona creativa 'Legolandia'; el 'Rincón de la Estrella', que será una carpa sensorial diseñada para menores neurodivergentes; el 'Belén Original', exclusivo y diseñado para este evento; y 'Cine por Navidad', que proyectará películas temáticas.

De la primera edición repetirán este año 'Exponavidades del Mundo', dedicada esta vez a las costumbres navideñas de Laponia, China, África, Holanda, Cuba e India; la 'Casa de la Navidad', la pista de patinaje, el tren navideño y el Teatrillo de la Navidad. Además, el parque ofrecerá también el Gran Teatro de la Navidad, con espectáculos de gran formato en el que no faltarán el humor, de la mano de Quique Pérez, Omayra Cazorla, Lili Quintana, Kimy Touw, Free Vogue y Las Glitter Girls; y conciertos como los de Maldita EGB, Danza Invisible, Los 600 y el grupo infantil Pica Pica.

El programa incluye dos veladas ya tradicionales, la Gala Lírica, con Judith Pezoa, que esta vez se muda a ExpoMeloneras, el 28 de diciembre, y el concierto de Año Nuevo, de Mestisay, el 1 de enero, en el Mirador de las Dunas (18.30).