Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la plaza de Santiago de los Caballeros de Gáldar duante el encendido navideño. C7

Más de 10 kilómetros de luces y unos 400 motivos adornan ya Gáldar 

Ya está abierta también la pista de hielo situada en la cancha junto al Polideportivo Municipal, así como el buzón de los Reyes Magos en la entrada del Mercado Municipal de La Recova.

CANARIAS7

Gáldar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:22

Comenta

Más de 10 kilómetros de luces LED y cerca de 400 motivos navideños repartidos por el casco histórico y por los barrios vuelven a hacer de Gáldar la ciudad de la Navidad.

El alcalde, Teodoro Sosa, se encargó de iniciar la cuenta atrás para el inicio del encendido navideño, que estrenó ubicación desde el frontis del templo de Santiago de los Caballeros.

Ante una plaza abarrotada de público en su encendido más multitudinario, Gáldar daba este viernes la bienvenida a estas fiestas. En palabras de Sosa, «esto no es un gasto sino una inversión en ilusión para una ciudad que está viva y es próspera».

La cantante y compositora galdense Marilia Monzón abrió el acto con varios de sus temas y el público disfrutó también de las actuaciones de Rafaelillo Clown, DJ Aythami y los personajes de La Casa de la Navidad.

Es el pistoletazo de salida a un programa con más de 80 actos entre espectáculos musicales, de teatro o audiovisuales, exposiciones, citas literarias y otros más tradicionales.

Ya está abierta también la pista de hielo situada en la cancha junto al Polideportivo Municipal, así como el buzón real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la entrada del Mercado Municipal de La Recova.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  3. 3 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  4. 4 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  5. 5 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  6. 6 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  7. 7 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  8. 8 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  9. 9 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  10. 10 Morro Besudo contará con un nuevo complejo turístico de 65 camas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Más de 10 kilómetros de luces y unos 400 motivos adornan ya Gáldar 

Más de 10 kilómetros de luces y unos 400 motivos adornan ya Gáldar 