Más de 10 kilómetros de luces y unos 400 motivos adornan ya Gáldar 

Vista de la plaza de Santiago de los Caballeros de Gáldar duante el encendido navideño.

CANARIAS7 Gáldar Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:22 Comenta Compartir

Más de 10 kilómetros de luces LED y cerca de 400 motivos navideños repartidos por el casco histórico y por los barrios vuelven a hacer de Gáldar la ciudad de la Navidad.

El alcalde, Teodoro Sosa, se encargó de iniciar la cuenta atrás para el inicio del encendido navideño, que estrenó ubicación desde el frontis del templo de Santiago de los Caballeros.

Ante una plaza abarrotada de público en su encendido más multitudinario, Gáldar daba este viernes la bienvenida a estas fiestas. En palabras de Sosa, «esto no es un gasto sino una inversión en ilusión para una ciudad que está viva y es próspera».

La cantante y compositora galdense Marilia Monzón abrió el acto con varios de sus temas y el público disfrutó también de las actuaciones de Rafaelillo Clown, DJ Aythami y los personajes de La Casa de la Navidad.

Es el pistoletazo de salida a un programa con más de 80 actos entre espectáculos musicales, de teatro o audiovisuales, exposiciones, citas literarias y otros más tradicionales.

Ya está abierta también la pista de hielo situada en la cancha junto al Polideportivo Municipal, así como el buzón real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la entrada del Mercado Municipal de La Recova.