Julio Mateo coge el testigo de Teodoro Sosa y asume la dirección del BNR en Gáldar El partido continúa su expansión en el norte de la isla y el alcalde del municipio promete «dar un paso adelante» dentro de la política insular

CANARIAS7 Gáldar Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:34 | Actualizado 22:44h. Comenta Compartir

El Bloque Nacionalista Rural (BNR) constituyó ayer, por primera vez en su historia, una Ejecutiva Nacional, en el marco de su proceso de expansión por la isla redonda. En el acto celebrado ayer en el Teatro Consistorial de Gáldar, Teodoro Sosa fue elegido con el voto unánime, presidente de dicha Ejecutiva, con el mandato de dirigir el partido a nivel insular. En el acto se anunció la renovación de la Ejecutiva Local de Gáldar, donde Sosa, entre lágrimas, cedió el testigo a Julio Mateo para que asuma la presidencia. De la misma manera, el actual alcalde de Gáldar aseguró «dar un paso adelante» en la política insular.

Durante la Asamblea de Proclamación, un paso histórico para la formación, se constituyó también la recién creada Ejecutiva Nacional, encabezada por Sosa.

El proceso electoral dio comienzo a las 17.00 horas en la sede del partido en Gáldar. Tras el escrutinio de los votos, Sosa fue proclamado presidente de la Ejecutiva Nacional con mayoría absoluta, reflejando el amplio respaldo de los afiliados a su liderazgo y al proyecto de expansión del Bloque Nacionalista Rural.

La creación de la Ejecutiva Nacional responde al avance sostenido del partido en el norte de la isla, donde ya cuenta con estructuras plenamente constituidas en Gáldar y Agaete, y se encuentra en fase de conformación de sus ejecutivas locales en La Aldea, Teror, Moya y Artenara, donde se están articulando las primeras agrupaciones. Este proceso de consolidación en la isla —que también incluye contactos y simpatizantes en otros municipios del noroeste— sienta las bases para la proyección insular del BNR, con el objetivo de extender su proyecto político a todo el panorama insular.

La misión de Sosa al frente de la nueva Ejecutiva Nacional es, articular, acompañar y dinamizar el desarrollo de las estructuras emergentes en los distintos municipios, garantizando cohesión y fidelidad al proyecto municipalista y canarista de la formación.

Es por ello que dicha Ejecutiva Nacional para el periodo 2025–2029, que se implantará de forma coordinada en los seis municipios del norte, está integrada por representantes locales que garantizan la pluralidad y arraigo territorial del proyecto. Por Agaete, Jesús González y María Alemán; por La Aldea, Ingrid Navarro y Lucía Ojeda; por Teror, Manu López y Juani Navarro; por Moya, Eli Santana y Javier Rodríguez; y por Artenara, Pedro Hernández. Por Gáldar, municipio de referencia de la formación, la ejecutiva local —también integrada en la estructura nacional— quedó configurada por Julio Mateo Castillo, Ana Teresa Mendoza Jiménez, Orlando Molina Reyes, Sila Santana Sosa, Agustín Martín Ojeda, Carlos Ruiz Moreno, María Mendoza Ramos, Ulises Miranda Guerra, Idaira Mateos Moreno y Francisco Sosa Pérez.