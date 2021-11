A juicio una presunta estafa en la que la Fiscalía no ve delito Dos hermanos denuncian a un santero a quien acusan de haberles engañado para pedir préstamos y comprar un coche para su beneficio

El Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria juzgará en breve un caso de presunta estafa de un santero a dos hermanos con discapacidad en el que, no obstante, el representante fiscal no aprecia delito alguno y pide el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Los dos denunciantes acusan a J.L.H.S. de haberse aprovechado de la vulnerabilidad de ambos para engañarles y pedir un préstamo y comprar un coche a su nombre, pero de los que solo se ha beneficiado el denunciado.

La Iglesia Cabildo de Ifá, vinculada a la religión yoruba nigeriana y de la que es presidente Federico Quintana, sostiene que este es solo uno de otros muchos casos de afectados por las prácticas de J.L., a quien acusa de hacer un mal uso de esa religión para ganarse la confianza de personas que se encuentran en situación de fragilidad por problemas de salud, de amor o económicos. Quintana asegura que llegó a reunirse con una quincena de perjudicados, pero que no todos se han animado a denunciar por miedo. Y deja claro que el denunciado no tiene nada que ver con la iglesia que preside Quintana, que es la que representa a los seguidores de la religión yoruba en Canarias y que tiene su sede en Vecindario. Consciente de la situación creada, se ha ofrecido a ayudar y a asesorar a los afectados. De hecho, intentó participar en este proceso como acusación particular, pero su solicitud fue provisionalmente denegada.

Según figura en el auto con el que el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital tramitó el paso de las diligencias previas del caso a procedimiento abreviado , el denunciado, que mantenía una relación de confianza desde hacía 4 años con los hermanos, se ofreció a ayudarles para gestionar sus asuntos por los problemas de salud de ambos, con una discapacidad del 65%.

Según el auto, y aprovechando esa vulnerabilidad, el investigado instó primero a uno de los hermanos a contratar en mayo de 2018 un crédito bancario por valor de 7.000 euros, que acto seguido se lo entregó en mano a J.L.H.S. con el compromiso de éste de que asumiría el pago de las cuotas. Sin embargo, nunca las abonó. También añade el auto que en agosto de 2018 les pidió que le acompañasen a un concesionario a comprar un coche y que uno de ellos firmase el préstamo con la financiera porque él tenía problemas de liquidez. Al final, el otro de los denunciantes compró el coche pese a que no tiene carné. No en vano, lo ha estado usando J.L.H.S, aunque ahora está en un taller, pendiente de que alguien asuma el pago para sacarlo. Se quejan los denunciantes de que les han llegado reclamaciones por impagos de la zona azul que tampoco asume el investigado.

Por su parte, J.L.H.S. niega todos los hechos y dice que se limitó a ayudarlos, incluso con dinero, y que el primer préstamo lo sacaron para pagar deudas que tenía uno de los hermanos. Respecto al crédito del coche, sostiene que una parte de las cuotas las pagó con un ingreso bancario y las otras, mediante entregas en efectivo.