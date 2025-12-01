Juan Torres es designado director insular de la obra del nuevo Estadio de Gran Canaria El decano del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria es elegido para este nuevo alto cargo del Cabildo por sus méritos y capacidad, con fecha de inicio y de finalización del contrato

El Consejo de Gobierno Insular ha designado este lunes al decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, Juan Torres, como director insular de ejecución de las obras del nuevo Estadio de Gran Canaria, un puesto finalista, con una fecha de inicio y de finalización del contrato, reservado para profesionales de reconocido prestigio y dilatada experiencia en obras de gran envergadura.

El consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, recordó que la selección de este nuevo cargo directivo de la corporación insular no tenía que someterse a ninguna convocatoria pública sino que se produjo por designación, en base a los méritos y capacidades, destacando que, entre otras obras, Juan Torres fue uno de los encargados de supervisar la construcción del Hospital Doctor Negrín de la capital.

Juan Torres, un arquitecto de reconocido prestigio y dilatada experiencia, también participó en la dirección de las obras de construcción del actual Hospital General de La Palma y de reforma del Hospital Universitario de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, entre otros trabajos de gran envergadura.

Con un presupuesto de ejecución de las obras superior a los 101 millones de euros, sin contar la supervisión de los trabajos ni los costes de redacción del proyecto, la remodelación del Estadio de Gran Canaria tiene un plazo de ejecución estimado de entre 30 y 36 meses una vez iniciada.

La intención de la Consejería de Deportes es publicar en febrero de 2026 la licitación de las obras de remodelación del estadio con el objetivo de que los trabajos comiencen el próximo verano.

El proyecto del nuevo Estadio de Gran Canaria tiene como objetivo modernizar la infraestructura y ampliar su capacidad, pasando de los 32.418 asientos actuales a 44.484, requisito indispensable para que se haya convertido en sede oficial del Mundial de Fútbol 2030.