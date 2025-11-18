Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El nuevo grupo de Gobierno de Valsequillo sale al balcón arropado por los vecinos.
Gran Canaria

Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo

Tras 14 años en el cargo, Francisco Atta (ASBA) le cede el bastón de mando a su primo gracias a los siete votos de la oposición

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Valsequillo

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

La moción de censura en Valsequillo quedó 'atada'. En una jornada histórica y bajo una gran expectación, Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera) ha desbancado de la alcaldía a su primo Francisco Atta (ASBA), que llevaba 14 años en el cargo. Con un aforo limitado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valsequillo, y seguido en la plaza del Pilar por muchísimos vecinos, se desarrolló con normalidad una moción de censura que estaba cantada desde que el PSOE dio el visto bueno hace unas semanas.

Con lo siete votos de la oposición -Juan Carlos Hernández Atta, Inmaculada García, Cristian Suárez y Armando Suárez (Asamblea Valsequillera), Lucía Melián (concejala no adscrita), Ibán Medina (Plataforma Por Valsequillo) y Víctor Navarro (PSOE-VP)- prosperó la moción, frente a los seis votos del hasta este martes grupo de gobierno: Francisco Atta, Gregorio Peñate, Leticia Ortega, Naira Hernández y José Juan Pérez (ASBA) y Fabiola Calderín (CC).

Esta ha sido la cuarta moción de censura en Gran Canaria en los últimos meses, tras San Mateo, Santa María de Guía y Agaete. Las miradas estaban puestas en Lucía Melián, concejala no adscrita que ha sido clave para llevar adelante esta moción, y en Víctor Navarro (PSOE), cuyo voto decantó finalmente que prosperase esta acción.

Tras recibir el bastón de mando, Juan Carlos Hernández Atta se mostró emocionado y orgulloso de ocupar el cargo, destacando que «siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto», recalcando en relación al transfuguismo que tanto ha reiterado el ya exalcalde Francisco Atta «lo dice el secretario de acción política de un partido con 24 tránsfugas declarados», en relación a Primero Canarias, cuya cúpula ha estado presente en la plaza del Pilar.

Juan Carlos Hernández Atta, el nuevo alcalde, nació el 27 de octubre de 1975, por lo que acaba de cumplir 50 años de edad. Ha vivido siempre en el casco de Valsequillo, aunque en los últimos años reside en Llanos del Conde. Licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es profesor de ECCA desde septiembre del año 2000. Muy aficionado al deporte en la naturaleza, principalmente al ciclismo de montaña, el nuevo alcalde de Valsequillo se afilió a Asamblea Valsequillera en 2003. Concejal y portavoz en la oposición desde 2012, se presentó por primera vez a las elecciones en 2015.

