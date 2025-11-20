Juan Carlos Hernández Atta, alcalde de Valsequillo, define las áreas de su nuevo gobierno Lucía Melián no asumirá ninguna concejalía por su condición de no adscrita, mientras que el socialista Víctor Navarro llevará Hacienda, Deportes y Turismo

El alcalde Juan Carlos Hernández Atta ya ha distribuido las áreas de trabajo entre su grupo de gobierno.

Rafael Falcón Valsequillo Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:18 Comenta Compartir

Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo, ya ha definido las áreas de su grupo de gobierno, tras la firma del decreto de delegaciones. Destaca la ausencia de concejalías de Lucía Melián, concejala no adscrita y pieza clave para llevar adelante la moción de cencura contra Francisco Atta. Precisamente por su condición de no adscrita, a nivel jurídico han recomendado que no asuma ningún área, ya que tras la sentencia del Tribunal Constitucional se deja entrever que no podrá disponer de condiciones económicas ni competencias superiores a las de su situación actual, algo que ella tenía totalmente asumido, tal y como ha destacado el alcalde.

Lucía Melián formará parte de todas las reuniones del grupo de gobierno y tendrá una activa participación en los Plenos, pero no asumirá ninguna concejalía por imperativo legal. El alcalde Juan Carlos Hernández Atta , líder de Asamblea Valsequillera, llevará al margen de la Alcaldía las las áreas de Participación Ciudadana, Comunicación Institucional y Protocolo, Prensa y Medios de Comunicación, Transparencia, Innovación Administrativa y Gobierno Abierto, Secretaría, Administración y Registro General, Tráfico, Policía Local, Ordenación Vial, Parque Móvil, Seguridad y Emergencia, y Bienestar Animal.

Inmaculada García Ortega (Asamblea Valsequillera) asumirá la tercera tenencia de alcaldía y las concejalías de Bienestar Social, Igualdad y Ciudadanía. Estará al frente de las áreas de Acción Social (Servicios Sociales Básicos), Educación, Sanidad, Igualdad, Atención a la diversidad y Centro Ocupacional, Infancia y Familia, Juventud y Tercera Edad (Mayores).

Cristian Suárez Ramírez (Asamblea Valsequillera) asume la cuarta tenencia de alcaldía y la concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas y Política Territorial. Cristian Suárez llevará las riendas de Urbanismo, Medio Ambiente, Catastro, Vivienda, Obras Públicas y Política Territorial.

Armando Suárez Ramírez (Asamblea Valsequillera) tendrá la responsabilidad de las concejalías de Cultura, Patrimonio Histórico, Festejos y Bienestar Comunitario. Asume las áreas de Festejos, Cultura, Patrimonio Histórico y Artesanía, Archivo y Biblioteca, Recursos Humanos, Protección Civil, Solidaridad y Cooperación.

Otra de las personas decisivas para formalizar la moción de censura fue el socialista Víctor Navarro, que tendrá un gran peso en el nuevo gobierno municipal de Valsequillo. Víctor Navarro (PSOE-Valsequillo Plural) asumirá la primera tenencia de alcaldía, así como las áreas de Economía Local y Sostenibilidad, con las concejalías de Agencia de Empleo y Desarrollo, Formación, Empleo, Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Turismo y Valsequillo Iniciativas; también estará al frente de Deportes y de Hacienda y Contratación.

Por último, Ibán Medina (Plataforma Vecinal Valsequillo Tajinaste) también tendrá un enorme peso específico dentro del gobierno municipal. Será el segundo teniente de alcalde y asumirá las concejalías y áreas de Limpieza y Recogida de Residuos, Transporte Público y Movilidad, Alumbrado Público, Aguas y Saneamiento, Obras Públicas de Administración directa, Obras y Almacén, Cuadrillas, Almacén, Parques y Jardines, Desarrollo Territorial de Nuevas Tecnologías, Cementerios y Tanatorio, Carreteras y Vías.