José Luis Parrilla apuesta por el diálogo, la participación y la cercanía con la ciudadanía. C7

José Luis Parrilla, nuevo secretario local de Coalición Canaria en Arucas

Parrilla asume el liderazgo de CC Arucas con el compromiso de fortalecer la presencia del nacionalismo en el municipio | El dirigente apuesta por el diálogo, la participación y la cercanía con la ciudadanía

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:38

José Luis Parrilla ha sido elegido como nuevo secretario local de Coalición Canaria (CC) en Arucas tras la celebración del Comité Local de la organización nacionalista, que ha tenido lugar este viernes en la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas.

El proceso interno se ha desarrollado con amplia participación y ha culminado con el respaldo a favor del nuevo responsable local, que asume el reto de liderar la organización en el municipio para los próximos años.

Durante el encuentro, los militantes han debatido también las principales líneas de acción política y social, con el objetivo de reforzar la presencia de Coalición Canaria en Arucas y seguir consolidando el proyecto nacionalista en el norte de Gran Canaria.

José Luis Parrilla, el nuevo secretario local de CC Arucas ha agradecido la confianza depositada en su equipo y ha querido destacar que su prioridad será «trabajar desde el diálogo, la cercanía y la implicación con los vecinos y vecinas de Arucas». Asimismo, ha subrayado la importancia de mantener una organización «viva, participativa y comprometida con el municipio».

El encuentro ha contado con la presencia de representantes insulares del partido, entre ellos el secretario general de CC Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y la coordinadora general de la formación nacionalista grancanaria, María Fernández, quienes han felicitado a la nueva dirección local y han animado a seguir trabajando por el municipio.

«Con cada renovación local fortalecemos la base del nacionalismo canario. Coalición Canaria es un proyecto que nace desde los municipios, desde la implicación de hombres y mujeres que creen en una Canarias con voz propia.

Desde Coalición Canaria Gran Canaria se ha destacado la importancia de este proceso orgánico, enmarcado en el calendario de renovación insular, con el objetivo de fortalecer la estructura del partido en todos los municipios y promover una participación activa de la militancia en la toma de decisiones.

