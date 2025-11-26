El Jardín de la Marquesa de Arucas se transformará en 'El Gran Palacete de la Navidad de los Sueños' La asociación Salsipuedes, con la colaboración del Grupo Lopesan y el Ayuntamiento de Arucas, ofrecerá al público una visita guiada por este inmueble histórico mientras 80 actores interpretan diferentes escenas navideñas

Presentación de 'El Palacete de la Navidad de los Sueños' en el Jardín de la Marquesa de Arucas.

David Rodríguez Medina Arucas Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

El Jardín de la Marquesa de Arucas se convertirá durante los días 26, 27 y 28 de diciembre, y el 2, 3 y 4 de enero, en 'El Gran Palacete de la Navidad de los Sueños'. La asociación Salsipuedes, con la colaboración del Grupo Lopesan que les ha cedido el espacio y el Ayuntamiento de Arucas, ofrecerá al público una visita guiada por este inmueble histórico que estará completamente ambientado de Navidad, mientras 80 actores interpretan un recorrido mágico a través de diferentes escenas navideñas repartidas por todo el Jardíin de la Marquesa de Arucas.

Durante todos esos días habrá funciones y se podrá acceder al parque desde las 18.00 hasta las 22.00 horas, mientras que los días 1 y 2 de enero se podrá visitar el inmueble decorado, pero no se harán representaciones teatrales. Las entradas saldrán a la venta a partir del 11 de diciembre y se podrán adquirir en el espacio cultural Salsipuedes, ubicada en la calle aruquense Alcalde Suárez Franchy, 5.

El Jardín de la Marquesa de Arucas se construyó en 1880, por lo que la representación teatral estará inspirada en la época de principios del siglo XX. «La idea es ambientar con decoración navideña este espacio histórico, a la vez que se realiza el recorrido mágico. Nuestra propuesta es que acceda el público en grupos para poder introducirlos en la historia y vivirla de primera mano«, explicó José Gilberto Moreno, director de la asociación cultural Salsipuedes.

Ampliar

«Se podrá ver el dormitorio, el baño, el salón, el comedor y muchas dependencias de la casa, siempre con un resultado muy mágico», indicó Moreno. El argumento de la representación teatral contará cómo vivían los marqueses de Arucas y el personal del servicio. «Al final se descubre que en un sueño todos están en el mismo lugar y con un mismo sentido para vivir, donde no hay ni jerarquías ni diferencias sociales», resaltó el director. De esta manera se intentará transmitir el «valor de la amistad, de la familia, de los sueños y de la esperanza».

Ampliar

Pedro Rosales, responsable de Relaciones con Empresas Participadas del Grupo Lopesan, expresó su deseo de que con este proyecto «se inicie una magnífica relación con Arucas» a la vez que ofreció su apoyo y el del Grupo Lopesan para «cualquier cosa que haga falta de aquí a enero».

«Gracias a la colaboración con la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arucas que dirige María José Valencia se podrá disfrutar de la reconstrucción de una historia pasada en un sitio tan emblemático», señaló Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas. El regidor invitó a que el público se acerque para disfrutar de un acontecimiento histórico en el municipio, pero también advirtió que las plazas de aparcamiento para los vehículos en las inmediaciones del Jardín de la Marquesa son limitadas.

Para poder llegar hasta el emblemático inmueble se habilitará un camino peatonal. También se ha llegado a un acuerdo con la empresa de guaguas Global para que se habilite una línea circular y paradas para dar facilidad a que el público pueda llegar hasta la ubicación.

De esta forma, estas jornadas suponen una oportunidad para que visitantes y vecinos de Arucas descubran cómo se vivía la Navidad en la época de principios del siglo XX, siendo uno de los mejores jardines botánicos del mundo el escenario ideal para experimentarlo.

Temas

Arucas