No hubo irregularidades del Cabildo de Gran Canaria en el patrocinio de la gira de Pantoja

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 05:20

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por la consejera del Grupo Popular del Cabildo de Gran Canaria Josefa Luzardo por presuntas irregularidades de la Consejería de Presidencia, dirigida por Teodoro Sosa, en la ejecución del contrato de patrocinio publicitario concertado en el año 2023 con la empresa Entertainment Group SL para la gira de la cantante Isabel Pantoja por distintas ciudades de España con motivo de sus 50 años sobre los escenarios.

Ese contrato preveía el abono de 160.500 euros en tres plazos, a razón de 53.500 euros en cada uno, por la publicidad de Gran Canaria que se incluiría en los 18 conciertos que integraban la gira, pero finalmente sólo se abonó el primer pago debido a los incumplimientos del contrato por la suspensión de la mayoría de las actuaciones previstas.

Examinado el escrito de denuncia, el Ministerio Fiscal considera que «no se puede deducir por el momento la existencia de hechos constitutivos de responsabilidad contable» que hayan de dar lugar a la incoación de un procedimiento encaminado a su exigencia, señala la teniente fiscal del Tribunal de Cuentas en sus conclusiones.

Luzardo afirmaba en el escrito de denuncia que desconocía si se han cumplido las cláusulas contractuales y si se han realizado las prestaciones contratadas, y que ha tenido conocimiento de la cancelación de determinados conciertos, siendo infructuosas sus gestiones ante la intervención para obtener detalles acerca del cumplimiento del contrato, por el que al parecer el Cabildo ha abonado una factura de 53.500 euros.

Sobre las presuntas irregularidades de las que habla la consejera del PP en la ejecución de un contrato que podría haber causado un menoscabo a los fondos del Cabildo, la fiscal María Luisa de la Hoz sostiene que «basa sus afirmaciones en meras sospechas y no aporta más documentación que la referente a la tramitación del procedimiento de adjudicación de tal contrato».

Pero de tales documentos, y de las alegaciones de la denunciante, «no se desprende la existencia de un concreto perjuicio a los fondos» insulares a consecuencia de pagos improcedentes o ausencia de prestaciones, que no consta hayan tenido lugar.

El contrato de patrocinio de la gira de la tonadillera sevillana contemplaba, entre otras cláusulas, que antes de cada una de las paradas Isabel Pantoja debía subir a sus redes sociales un vídeo de la marca 'La isla de mi vida', campaña diseñada para promocionar Gran Canaria.

Además, este material audiovisual tenía que ser proyectado antes de la celebración de cada uno de los conciertos. En concreto, tres veces desde la apertura de puertas y hasta que la cantante se subiera al escenario. Asimismo, la productora se comprometía a instalar un puesto de información sobre la isla como destino turístico en todos los recitales de la artista por la geografía española.

La empresa renunció a dos de los tres pagos

La empresa organizadora de la gira de la cantante Isabel Pantoja con motivo de sus 50 años sobre los escenarios renunció al final al cobro de los dos últimos pagos del patrocinio publicitario del Cabildo, por valor de 53.500 euros cada uno.

Ni presentó las facturas correspondientes ni el Cabildo abonó esos dos tercios del contrato suscrito. La gran mayoría de los 18 conciertos incluidos en el programa inicial de la gira no se llevaron a cabo por distintos motivos.