Una inversión de 462.000 euros recuperará el solar del Tobo Playa

Una inversión de 462.263 euros permitirá al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana recuperar la parcela abandonada y repleta de basura del Tobo Playa, una icónica instalación de ocio de Playa del Inglés que lleva años cerrada y sin uso, al pie del paseo marítimo y muy cerca del centro comercial Anexo 2. La idea es que las estructuras que quedan de aquel complejo, ya muy deterioradas, sean desmanteladas y que todo ese espacio sea reacondicionado mediante un refuerzo del talud y su ajardinamiento.

El edil de Urbanismo, Samuel Henríquez, explica que el proyecto está ya redactado, pero que no ha podido licitarse por un trámite burocrático previo que aún no ha podido solventarse. Faltan 700 metros cuadrados que sí formaron parte de la superficie que en su día expropió el Ayuntamiento para hacerse con la propiedad de esta parcela. Esta traba ha impedido la recepción municipal del solar sin la que no es técnicamente viable licitar la obra. Es decir, si el terreno no es público, no puede afrontar la inversión.

Se ha llegado a barajar una recepción provisional, pero tampoco ha fructificado. Explica Henríquez que, entre otras medidas, la corporación quiere hacer o encargar un estudio geotécnico que posibilite saber dónde están esos 700 metros que faltan. Hay fuentes que sostienen que ese suelo puede corresponderse con la parte inferior del talud, parte de la cual se desprendió hace años y que el Ayuntamiento aprovechó para ampliar la calle con la que linda, pero esta no deja de ser una hipótesis pendiente de confirmar.

En cualquier caso, aclara el edil, el proyecto ya está listo y en manos del Consorcio Turístico de Maspalomas, que asumirá los trámites para sacarlo a concurso y ejecutarlo. Fue también este organismo el que encargó la redacción de la propuesta, valorada en 11.000 euros. En todo caso, la financiación de esta actuación no correrá a cargo del Ayuntamiento. Está incluida dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo, a través del Patronato de Turismo de Gran Canaria.

Plano del proyecto. Se colocarán varios muros de mampostería que generarán terrazas que, a su vez, serán ajardinadas. / C7

«Lo que se busca es acondicionar y adecuar todo el solar donde estaba el Tobo Playa», explica el concejal. Con ese mismo objetivo, se tratará de dar estabilidad a todo el talud para evitar desprendimientos en la ladera. «Está la zona muy degradada y sucia, por lo que se construirán terrazas longitudinales con muros de mampostería que estabilizarán el terreno». Luego será acondicionado, ajardinándolo, de tal manera que se mejore también el paisaje de este tramo de costa.

La parcela de la que el Ayuntamiento tomó posesión administrativa el 17 de noviembre de 2020 era de 4.505 metros cuadrados y tuvo un coste para las arcas municipales de 3.710.019 euros, más otros 58.240 en intereses, que fueron consignados en el juzgado en concepto de justiprecio. Con aquel trámite se puso fin a un litigio judicial de casi 25 años. Ahora, visto lo visto, quedan ciertos flecos.