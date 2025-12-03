Una inversión de casi 188.000 euros rehabilitará la Casa del Mato, en El Tablero La histórica construcción, que data de 1903, quedará integrada en una nueva urbanización de al menos 96 viviendas de renta libre, 8 locales comerciales y un mínimo de 100 aparcamientos

San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 3 de diciembre 2025

La Concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana ha dado un impulso determinante para recuperar uno de los símbolos históricos de El Tablero: la Casa del Mato o Casa del Estanque, una construcción de 1903 incluida en el Inventario de Patrimonio Etnográfico del Cabildo de Gran Canaria, según informa el gobierno local en un comunicado.

Tras más de tres décadas de abandono, su rehabilitación será finalmente una realidad gracias al convenio firmado con la entidad promotora Gestión Integral Caro S.L., que asumirá íntegramente los 187.505,20 euros de inversión necesarios para rehabilitar y ampliar el inmueble, así como adecuar su entorno.

El proyecto contempla la recuperación fiel de la arquitectura tradicional de la Casa del Mato, conservando su volumetría original, su muro perimetral de mamposterías, sus acabados característicos y la incorporación de una ampliación mínima, de 10,71 metros cuadrados, que permitirá dotar al edificio de dos aseos (uno de ellos cumpliendo con los requisitos de accesibilidad universal requeridos por la normativa actual) y un hall de acceso.

La superficie construida alcanzará así los 79,33 metros cuadrados, y se añade un espacio de terraza exterior de aproximadamente 81,20 metros cuadrados contigua a la edificación, donde se podrán organizar actividades vecinales o culturales al aire libre. Todo ello se levanta sobre una parcela municipal de 602 metros cuadrados destinadas a ser una plaza pública y que se sumará a la parcela privada de 5.570 metros cuadrados.

La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, explica que el proyecto contempla que la Casa del Mato quedará integrada en una nueva urbanización de al menos 96 viviendas de renta libre, 8 locales comerciales y un mínimo de 100 aparcamientos, con edificaciones de tres alturas y un diseño que ordenará el crecimiento del entorno. Dentro del ámbito se incorporarán además 1.661 metros cuadrados de espacio privado de uso público, concebidos como una zona abierta y accesible que conectará el patrimonio rehabilitado con los nuevos viales.

Ampliar Davinia Ramírez y Alejandro Marichal, junto a la Casa del Mato. C7

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subraya que, tras más de treinta años de trámites y bloqueo, «recuperamos para el uso público un edificio histórico y cargado de identidad para El Tablero». Además, señala la importancia de que la rehabilitación quede completamente a cargo del promotor, «lo que nos permite poner en valor un patrimonio esencial sin coste para la ciudadanía».

Marichal concluye que este edificio histórico «es una pieza clave dentro de una estrategia más amplia para modernizar El Tablero sin renunciar a su identidad. Aquí demostramos que es posible regenerar un barrio respetando su historia y creando nuevas oportunidades para quienes lo habitan».

Por su parte, Davinia Ramírez destaca que la intervención supone «mucho más que rehabilitar el inmueble. Hemos conseguido que el promotor no sólo se haga cargo de la rehabilitación, sino que además lo amplía para dotarlo de los servicios mínimos necesarios para darle uso público». La edil explica que la Casa del Mato «recuperará su dignidad arquitectónica y, además, tendrá un papel activo en la vida del barrio, transformándose en un equipamiento cultural o vecinal abierto a la ciudadanía».

La Casa del Mato, construida entre 1903 y 1906, fue protegida por el Ayuntamiento en 1993 y ha resistido al paso del tiempo como uno de los testimonios más visibles del origen agrícola de El Tablero. Su recuperación supone cerrar un ciclo de treinta años y abrir otro en el que historia y modernidad conviven en un proyecto urbano diseñado para mejorar el día a día de las familias que viven y vivirán en esta zona.

Con esta actuación, la Concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio y con un modelo de desarrollo que respeta la memoria del territorio mientras impulsa nuevas oportunidades para el municipio.