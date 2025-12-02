El interior de Gran Canaria protagoniza el 'I Seminario Patrimonio diverso de medianías y cumbres de Gran Canaria' El Cabildo propone un recorrido por la riqueza cultural que define el corazón de Gran Canaria y aborda varios pilares de su acervo: lucha canaria, oficios artesanales, piedra seca, toponimia y silbo

La Dirección Insular de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, coordinada por Teodoro Sosa, pone en marcha este mes de diciembre de 2025 el 'I Seminario Patrimonio diverso de medianías y cumbres de Gran Canaria', un programa que nace con vocación de continuidad y que propone un recorrido por la riqueza cultural que define el corazón de la isla.

Ese propósito fundamental es el que lleva a la Dirección insular a intentar acercar al público la variedad de expresiones culturales e históricas que conforman el patrimonio de las medianías y la cumbre de la isla, territorios que aún conservan elementos esenciales de la identidad grancanaria. Por ello, la iniciativa cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Agüimes, Santa Brígida, Tejeda, Valsequillo de Gran Canaria y Gáldar, municipios que actuarán como sedes de las distintas jornadas.

De hecho, se trata de un proyecto con raíces, ya que recupera y renueva el espíritu del histórico 'Seminario Medianías Insulares. El paisaje y las actividades humanas', creado en 1996 en los Altos de Gáldar y Artenara, y que, durante años, llevó el debate sobre paisaje y cultura a diferentes municipios de Gran Canaria y El Hierro.

Ahora, casi tres décadas después, el Cabildo retoma esa filosofía con una mirada actualizada, ampliando temáticas y extendiendo el seminario a cinco sedes distribuidas por los diferentes puntos cardinales de la Isla, donde especialistas abordarán algunos de los pilares del acervo cultural insular: la lucha canaria, la toponimia, la piedra seca, los oficios artesanales y el silbo.

Cinco jornadas, cinco pilares del patrimonio

Las sesiones se celebrarán los días 5, 12, 13, 19 y 20 de este mes de diciembre y cada una de ellas estará dedicada a una tradición o saber específico. Concretamente, la que se desarrollará en Temisas (Agüimes) se centrará en la lucha canaria; la de La Atalaya (Santa Brígida), en la toponimia; la de Tejeda, en la piedra seca; la de Tenteniguada (Valsequillo), en los oficios artesanales, y la de Juncalillo (Gáldar), en el silbo.

A este respecto, hay que destacar que cada tema refleja una forma particular de relación entre las comunidades y su entorno, desde los conocimientos transmitidos de generación en generación hasta las prácticas que han moldeado el paisaje, los oficios, la lengua y la vida cotidiana de las medianías.

Y es que cada una de las localidades anfitrionas son espacios que cuentan historias y que comparten rasgos comunes -paisaje, historia, modos de vida-, aunque también revelan notables singularidades, especialmente en aquellas zonas que han vivido procesos de despoblación en las últimas décadas.

De ahí que la celebración de las jornadas in situ permite que las personas participantes se acerquen directamente a estos territorios, convirtiéndolos en escenarios vivos de diálogo, encuentro y reflexión sobre la diversidad del patrimonio cultural de Gran Canaria.

Un seminario abierto a la participación

Todas las jornadas incluirán un conversatorio abierto al público, moderado por los cronistas oficiales de cada municipio, donde asistentes y ponentes podrán intercambiar ideas, experiencias y puntos de vista.

Asimismo, las y los interesados podrán obtener más información acerca de este programa en la web de visitas de Patrimonio Histórico y Cultural de Gran Canaria https://visitaspatrimonio.grancanaria.com/ y en sus perfiles de Instagram, Facebook y Twitter.