Somos se integra en el PP de Ingenio para sellar un proyecto político conjunto El acuerdo se presentó este miércoles en el municipio en un acto en el que han participado Poli Suárez y Carlos Ester

Representantes del PP y de Somos, durante el acto de presentación del acuerdo.

CANARIAS7 Ingenio Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

El Partido Popular de Gran Canaria y la Agrupación Somos oficializaron este miércoles su unificación política, un paso que consolida la colaboración mantenida en los últimos años y que refuerza la estructura del PP en Ingenio.

El acuerdo fue presentado en un acto celebrado en el municipio con la participación del secretario general del PP de Canarias, Poli Suárez, el presidente del PP insular, Carlos Ester, el presidente del PP de Ingenio, Rayco Padilla, y el presidente del Proyecto Somos, Antonio Artiles, además de militantes y representantes institucionales.

Con esta integración, los miembros de Somos pasan a formar parte del PP, manteniendo su compromiso con la defensa de los intereses del municipio «desde una estructura política más amplia, cohesionada y con vocación insular», según explicaron durante la presentación.

Consolidación

Poli Suárez destacó que esta fusión «no es solo una suma de siglas, sino la consolidación de una forma de hacer política basada en la gestión responsable y en la defensa del municipalismo». Por su parte, Carlos Ester subrayó que el acuerdo «demuestra que el PP es un proyecto abierto, capaz de integrar distintas sensibilidades bajo una misma convicción: trabajar con honestidad, eficacia y cercanía por el bienestar de los grancanarios».

El líder popular en Ingenio, Rayco Padilla, calificó la unión como «una oportunidad para seguir construyendo un municipio más unido, sumando voluntades y dejando a un lado las etiquetas», mientras que Antonio Artiles, en nombre de Somos, aseguró que la integración «es una decisión natural fruto del trabajo conjunto, la confianza y la coincidencia en los valores de servicio público».

La colaboración entre ambas formaciones se inició antes de las últimas elecciones municipales, cuando concurrieron bajo una misma candidatura, logrando representación y responsabilidades de gobierno. Ahora, la fusión orgánica consolida una alianza que, según el PP, busca ampliar su base social y reforzar su presencia institucional en la isla.