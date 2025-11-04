Insula Signa reivindica la protección para el mural de Nitrato de Chile La asociación, que recuperó un cartel en el Cruce de Arinaga, el único de Gran Canaria, realizó una protesta silenciosa para reclamar ayuda a Agüimes para su conservación

Miembros de Insula Signa con las camisetas con la imagen del mural durante las jornadas.

Cristina González Oliva Agüimes Martes, 4 de noviembre 2025, 22:14 Comenta Compartir

Un grupo de miembros de la asociación Insula Signa, dedicada a la defensa del patrimonio gráfico canario, realizó este martes por la noche una reivindicación silenciosa para pedir la protección urgente del mural publicitario de Nitrato de Chile, descubierto y recuperado en el Cruce de Arinaga el pasado año. La acción coincidió con la inauguración de las Jornadas de Patrimonio Histórico organizadas por el Ayuntamiento de Agüimes, que se celebran hasta el 8 de noviembre.

Desde la asociación, que acudieron vestidos con camisetas con la imagen de este cartel, explican que aprovecharon la ocasión para trasladar al Consistorio y a la ciudadanía la necesidad de salvaguardar este panel cerámico, oculto durante décadas bajo capas de pintura. Subrayan su valor como una auténtica joya patrimonial, ya que es el único conservado en Gran Canaria y uno de los cuatro que existen en toda Canarias.

Ampliar

Insula Signa denuncia que, pese a haber presentado hace más de un año y medio la solicitud formal de protección, el Ayuntamiento no ha respondido.

Popular a principios del siglo XX

El Nitrato de Chile fue un abono natural cuya exportación mundial monopolizó Chile a comienzos del siglo XX. En España, la empresa Adolfo López-Durán popularizó su imagen a través de un diseño que se convirtió en icono publicitario, con un hombre a caballo, reproducido en unos 4.000 murales cerámicos entre 1920 y 1940, de los que hoy sobreviven menos de un centenar.

Según la entidad, por su valor artístico, histórico e identitario, el mural de Santa Cruz de La Palma fue incluido en el Catálogo Patrimonial Municipal y restaurado en 2016. Por su parte, en 2023, el Ayuntamientos de Las Herencias (Toledo) incluyó el suyo en el Inventario Municipal de Bienes, mientras que la Junta de Extremadura hizo lo propio con sus ejemplares, declarando incluso Bienes de Interés Cultural los 21 que se conservan en esa comunidad.

Localizado en el Cruce de Arinaga

Cabe recordar que en agosto de 2024, Insula Signa localizó y restauró el mural del Cruce de Arinaga, situado en la pared de un antiguo pozo junto a la GC-191, en terrenos de la empresa Juliano Bonny, que colaboró facilitando permisos y apoyo logístico. La asociación destaca también la ayuda de voluntarios y vecinos, cuya implicación contrasta, aseguran, «con la indiferencia mostrada por el Ayuntamiento de Agüimes».

Desde entonces, la entidad ha difundido el valor cultural del panel y ha solicitado su inclusión en el patrimonio municipal y su declaración como Bien de Interés Cultural. Se trata del único mural de la isla y el cuarto en todo el Archipiélago, junto a los de Santa Cruz de La Palma, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz.