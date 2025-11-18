Las instituciones lanzan un mensaje de unidad contra la violencia de género en Vecindario El teatro Víctor Jara acoge el II Congreso Internacional sobre Perspectiva Interdisciplinaria en la Prevención de la Violencia, que reúne a más de 300 personas inscritas y a ponentes de Brasil, Paraguay, Cuba, Estados Unidos, Argentina y España

Santa Lucía de Tirajana Martes, 18 de noviembre 2025, 18:55

Representantes del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación institucional para combatir la violencia de género y todas las formas de violencia que afectan a las mujeres. Lo hicieron en la sesión inaugural del II Congreso Internacional sobre Perspectiva Interdisciplinaria en la Prevención de la Violencia que se celebra este martes y miércoles en el Teatro Víctor Jara de Vecindario con más de 300 personas inscritas.

El alcalde del municipio, Francisco García, subrayó que las administraciones públicas están obligadas a transmitir a las mujeres que «no están solas en la lucha contra la violencia». Destacó además la importancia de abordar no solo la violencia de género, sino también la violencia vicaria, económica y digital, esta última señalada como prioritaria por Naciones Unidas en 2025.

La concejala de Igualdad y Diversidad, Olga Cáceres, recordó que Santa Lucía de Tirajana fue uno de los primeros municipios de Gran Canaria en contar con un servicio específico de atención a mujeres víctimas de violencia hace más de dos décadas. Añadió que este congreso aspira a seguir avanzando en enfoques interdisciplinarios que promuevan «entornos seguros, equitativos y respetuosos».

Por su parte, la consejera insular de Igualdad, Isabel Mena, destacó la colaboración entre instituciones, universidad y comunidad investigadora. Subrayó que Gran Canaria cuenta por primera vez con una red integral de protección frente a la violencia machista en sus 21 municipios.

El rector de la ULPGC, Lluis Serra, felicitó al Ayuntamiento y al resto de instituciones por su coordinación y alertó sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes. «La violencia de género es una violación de derechos humanos y exige reflexión, diálogo y medidas firmes», señaló.

Expertos de varios países

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Ana María Ferrer García, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con una intervención titulada 'La desigualdad por razones de género. Una mirada desde la jurisprudencia'.

Entre los expertos que participarán en las distintas sesiones figuran los catedráticos Alexis Couto (Universidad de Mackenzie), María Alcalá Sánchez (Universidad de Cádiz), Cristina Monereo (Universidad de Málaga), Cristina Hermida (Universidad Rey Juan Carlos), y especialistas como José Miguel Fernández, asesor del Viceministro de Seguridad de Paraguay; Rufina Hernández, magistrada del Tribunal Supremo Popular de Cuba; Adriana Hafen, presidenta del Colegio Internacional de Estudios Jurídicos de EE. UU.; Karina Chávez, de la Defensoría General de la Nación de Argentina; y Flávia Siqueira, de la Fundación Getulio Vargas de Brasil.