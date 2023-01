19 inmuebles de 9 municipios de Gran Canaria serán casas de tránsito

La Consejería de Vivienda del Cabildo prepara la reconversión de 19 inmuebles de uso residencial repartidos entre 9 municipios de la isla en hogares de tránsito para 24 unidades familiares. En cuatro se están ejecutando ya las reformas necesarias y tres, con capacidad para 8 familias, estarán terminados a lo largo del primer trimestre de este año en Agaete, Artenara y Teror.

Conchi Monzón, consejera de Vivienda del Cabildo, explica que el disfrute de las casas de tránsito será provisional y reservado para familias que sufran una emergencia habitacional y se queden sin techo durante un tiempo, ya sea por un incendio en la casa, una inundación, desprendimientos, grietas en la estructura de la vivienda, humedades o incluso por violencia de género.

«Se trata de ofrecer una alternativa habitacional para no dejar a la gente sin techo hasta que se arregle el problema», señala Monzón, quien aclara que el uso de estas viviendas para casos de desahucio no se descarta aunque no es el supuesto para el que se están creando.

Titularidad municipal y urbanos

La mayoría de inmuebles que se han elegido para acoger las casas de tránsito son antiguas escuelas unitarias cerradas y en desuso desde hace años, en concreto las partes destinadas a la vivienda de los maestros, pero también hay otros edificios que eran viviendas de uso residencial. Todos son de titularidad municipal y están en zonas urbanas.

Interior de la antigua unitaria de Lugarejos, en Artenara, antes de las obras de reforma. / C7

Dos de los cuatro inmuebles que ya están en obras se localizan en Agaete, uno está en Teror y el otro se encuentra en Artenara. Los trabajos que están más avanzados son los que se ejecutan en una vivienda de la Vecindad de Enfrente (Agaete) para crear tres hogares compartidos, con zonas comunes y privadas.

También están acabándose las obras en la casa de Miraflor (Teror), que compartirían cuatro familias, y en la antigua unitaria de Lugarejos (Artenara), donde se alojaría una sola unidad familiar. Las obras en dos viviendas del casco urbano de Agaete llevan más retraso.

Pendientes de empezar

En licitación de las obras se encuentra el proyecto previsto en dos viviendas de Casablanca (Firgas) y en el trámite de redacción del proyecto de obras están las actuaciones en dos viviendas de El Sequero (Ingenio) y de Pino Santo (Santa Brígida) y en una de El Raso (también en Santa Brígida) y Cercados de Espino (San Bartolomé de Tirajana).

Viviendas que se reconvertirán en casas de tránsito en Pino Santo, en Santa Brígida. / C7

El proyecto para crear hogares de tránsito en cuatro viviendas en La Ladera (La Aldea de San Nicolás) está revisando los precios porque su licitación quedó desierta y la adjudicación de las obras se sacará a concurso otra vez. Por último, pendiente de cerrar un convenio con el Ayuntamiento de Moya, está el proyecto en dos viviendas en Fontanales.

La inversión total es 100% del Cabildo y asciende a 1,8 millones de euros, pero la gestión de los hogares de tránsito corresponderá a los ayuntamientos.