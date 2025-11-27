Iniciadas las obras del viaducto del barranco de la Palma que facilitará la puesta en servicio del tramo Agaete-El Risco Roque Aldeano recuerda al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias su compromiso de comenzar el puente de El Risco el próximo mes de diciembre

CANARIAS7 La Aldea de San Nicolás Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:49

La adjudicataria ya ha iniciado la ejecución de las obras del viaducto del barranco de La Palma, según informa el Foro Roque Aldeano en un comunicado, aunque, apostilla, el ritmo es muy pausado. El colectivo añade que se trata de una estructura imprescindible para la puesta en servicio de otro tramo de la segunda fase de la carretera La Aldea-Agaete y que, de acuerdo con la información aportada por la dirección general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, estará finalizada en mayo de 2027.

Tendrá un trazado de unos cinco kilómetros que permitirá hacer el recorrido desde Agaete a El Risco en sólo cinco minutos, quince menos que actualmente. Pero lo más importante, subraya Foro Roque Aldeano, es la seguridad pues los usuarios no tendrán que circular por una zona donde se producen frecuentes desprendimientos debido a la presencia de un relieve muy erosionado entre el túnel de Faneque y el barranco de La Palma.

Según esta organización ciudadana, a este puente del barranco de La Palma, de 110 metros de longitud y 28 de altura, se le han reducido los pilares. Se ha pasado de dos a uno. El plazo de ejecución es de 14 meses, si bien, aclaran, ya desde hace varios meses se ha venido trabajando en la carretera de acceso al lugar donde se ejecutan las obras que unirán las bocas de dos de los siete túneles, perforados desde el 2023 pero pendientes del asfaltado y de los sistemas de servicio de los mismos, entre otras dotaciones.

El viaducto que queda es el de El Risco, con una longitud de 571 metros y 88 de altura, para el que, por problemas del firme del terreno, se han reducido de cinco a tres los pilares. Foro Roque Aldeano recuerda que el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, se comprometió a iniciar las obras de este otro puente el próximo mes de diciembre. Dado que tiene un plazo de ejecución de 30 meses, Rodríguez anunció recientemente que estará concluido en el 2028.

Como recuerda el colectivo, el viaducto del barranco de La Palma y, en general, toda la segunda fase de la carretera de La Aldea debieron estar concluidos desde mediados del presente año, transcurridos los 65 meses del plazo de ejecución. A los «injustificables» cinco años que se ha tardado en el modificado del nuevo trazado y a pesar de estar excluido del trámite ambiental, con cambios sobre todo en la estructura del puente de El Risco, este Foro Roque Aldeano entiende que, además de la parsimonia administrativa, intencionada o no, la reducción de las partidas presupuestarias que este colectivo ha venido denunciando ha sido el principal hándicap del retraso de unas obras «que se han eternizado en el tiempo». El colectivo insiste en que «increíblemente las obras de la carretera Agaete-La Aldea se iniciaron ya hace 16 años».

Roque Aldeano ha venido exigiendo al Gobierno de Canarias incrementar las partidas presupuestarias que permitan conjuntamente poner en circulación el tramo Agaete-El Risco lo antes posible y, a la vez, acelerar la construcción de la enorme estructura a levantar en ese barrio agaetense. Este colectivo ciudadano considera que los 19,7 millones previstos para 2026 son insuficientes para avanzar las obras del nuevo trazado que debieron ya estar finalizadas.