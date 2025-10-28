Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes El Ayuntamiento se pone a disposición de la familia porque tenía dos menores a su cargo

N. Monzón Agüimes Martes, 28 de octubre 2025, 10:01 | Actualizado 11:06h.

La ciudadana de Agüimes que molestaba a sus vecinos y que había motivado incluso concentraciones de protesta ingresó este lunes en prisión, según confirman fuentes oficiales del tribunal superior de Canarias.

Esta mujer entra en la cárcel en cumplimiento de una condena reciente, dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y ratificada por la Audiencia Provincial, por la comisión de un delito contra la intimidad de otra vecina del casco de Agüimes, de quien reveló un informe médico con datos confidenciales.

Los hechos se remontan al 27 de septiembre de 2023, cuando, tras recibir por error en el centro de salud documentación médica de otra usuaria, comunicó públicamente esos datos a los padres que esperaban la salida de sus hijos del colegio Roque Aguayro y se negó posteriormente a devolver los documentos ni a la afectada ni al personal sanitario que se los reclamó.

La resolución judicial, dictada el pasado 27 de mayo de 2025 y ya ratificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas el 24 de julio, la condenó a dos años y un día de prisión y al pago de una multa de 18 meses con una cuota diaria de seis euros, además de las costas procesales.

El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia para ayudarla en lo que precise pues esta ciudadana tenía a dos niños a su cargo que ahora han quedado bajo el cuidado del padre.

Los vecinos del casco estaban hartos después de dos años viviendo un clima de tensión a causa de la ya condenada, quien acumula una lista larga de denuncias por insultos, agresiones físicas o acoso, interpuestas, en su mayoría, por padres y madres del colegio Roque Aguayro, pero que hasta ahora habían resultado ser infructuosas.