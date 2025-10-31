Ingenio suspende dos años las licencias urbanísticas en la zona del deslinde La Junta de Gobierno Local aprobó este viernes la paralización cautelar hasta que concluya el proceso, obligada por la decisión de Costas

Cristina González Oliva Ingenio Viernes, 31 de octubre 2025, 13:47

El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio aprobó este viernes la suspensión cautelar durante 24 meses del otorgamiento de licencias urbanísticas en el ámbito afectado por el nuevo expediente de revisión del deslinde marítimo-terrestre, que comprende el tramo de costa entre el Castillo de Gando y Guayadeque.

La decisión, adoptada por la Junta de Gobierno Local, responde a la petición de la Demarcación de Costas de Canarias, tras incoarse el procedimiento de revisión del deslinde aprobado por Orden Ministerial en 1986.

Según la legislación de Costas, la apertura de este expediente implica automáticamente la paralización temporal de nuevas licencias en la zona afectada hasta que concluya el proceso de delimitación.

El Ayuntamiento justifica la medida como un acto de prudencia y garantía jurídica, ya que el deslinde revisa la línea que separa el dominio público marítimo-terrestre de los terrenos privados y urbanos, afectando especialmente a las áreas de El Burrero y Vista Alegre.

Durante este periodo, el Consistorio continuará colaborando con las administraciones estatal y autonómica para aclarar la clasificación urbanística de los suelos costeros y garantizar que las futuras decisiones respeten tanto los derechos vecinales como la protección del litoral.

El acuerdo será elevado a Pleno y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal. Asimismo, se notificará a la Dirección General de Costas y al Gobierno de Canarias para su aplicación inmediata.