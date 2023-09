Ingenio resuelve el contrato de la obra de Cuesta Caballero y abona casi 65.000 euros

El Ayuntamiento de Ingenio ha llegado a un acuerdo con Nerco Infraestructuras SL, la adjudicataria de las obras del parque de skate board y calistenia previsto en Cuesta Caballero para resolver el contrato del proyecto al que se habían opuesto los vecinos.

El alcalde, José López, informa de que «frente a la indemnización millonaria que tanto vaticinaba la portavoz del PSOE y exalcaldesa Ana Hernández, al final se ha acordado el abono de 64.362 euros», una cuantía que, dadas las circunstancias, entiende razonable para las dos partes implicadas, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria. El presupuesto previsto para esta obra era de 1,12 millones.

El regidor municipal explica que se ha resuelto por la vía del desistimiento por parte de la Corporación local y alegando razones de interés general. Eso sí, de forma paralela, Ingenio tendrá que renunciar a los 400.000 euros de fondos europeos de la estrategia Edusi que se recibieron para ejecutar esta obra.

López asegura que esta renuncia no perjudicará al municipio de cara a Europa porque la comunicación de esta decisión se le hará llegar razonada y motivada. Según el alcalde, el Ayuntamiento ya le abonó a Nerco los 64.362 pactados para la resolución del contrato, un compromiso al que llegó este nuevo gobierno con los vecinos de Cuesta Caballero, a quienes, recuerda López, el anterior gobierno no les consultó si estaban o no de acuerdo. «No podemos gobernar por imposición».