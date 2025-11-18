Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

De izquierda a derecha, el edil de Urbanismo de Ingenio, Rayco Padilla, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Matín. C7

Ingenio informa desfavorable al deslinde de Costas y pide que se mantenga en 20 metros como en 1986

El Ayuntamiento presentó ayer las alegaciones al expedientes, antes del plazo que expira el jueves

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

El Ayuntamiento de Ingenio anunció hoy en rueda de prensa que ha emitido un informe desfavorable al expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de 3.504 metros comprendido entre El Castillo de Gando y Guayadeque. Pide que se mantengan los 20 metros estipulados en 1986 y no los 100 de ahora en base a la ley de 1988.

Tanto la alcaldesa, Vanesa Martín, como el edil de Urbanismo, Rayco Padilla, consideraron lesivo para el municipio y especialmente para viviendas de El Burrero este deslinde y explicaron que la alegación, presentada ayer, dentro del plazo que acaba el jueves, se fundamenta en que la modificación de 1988 hay una disposición transitoria donde se especifica que se tendrían que respetar en los deslindes los suelos urbanos que ya existieran en el pasado.

Y es que el nuevo planteamiento de Costas afecta gravemente al sector urbano consolidado y habitado del Burrero Norte, el situado al norte del barranco de Los Aromeros, parte de cuyas viviendas quedarían dentro del deslinde público marítimo-terrestre. Además, corta de plano el poco desarrollo urbanístico que le queda a Ingenio en su litoral, el previsto en la futura urbanización Vista Alegre, un suelo urbano no consolidado que recibió informe favorable en 2005.

La incoación de este expediente, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el pasado 29 de septiembre, es un varapalo para varias zonas de este enclave del litoral del municipio. Debido a un error en el anuncio se dio finalmente más plazo al previsto inicialmente, que concluye este jueves. Los vecinos también han presentado su oposición a este deslinde.

