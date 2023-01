Ingenio honra con orgullo a sus referentes

«Este pueblo marcó mi vida»

No estaba previsto que hablara, pero esta hermana de las terceras capuchinas de la Sagrada Familia, sor Rosario, tomó la palabra en el acto. «Este pueblo marcó mi vida, su acogida fue siempre incondicional», dijo agradecida. «Este reconocimiento me sobrepasa», afirmaba horas antes cuando recordaba cómo llegó a Ingenio, hace más de 30 años, cuando el entonces practicante del pueblo, José Benítez, se jubiló y le avisó para que pidiera su plaza. Se vino de la Clínica Santa Catalina a este pueblo del sureste, a una casita de El Sequero y a trabajar en el centro de salud. «Ingenio es como mi segunda casa, mi segundo pueblo», afirma esta satauteña, de la Cuesta de la Grama, que se inició como religiosa con 22 años en Valencia. «Me recorrí todo Ingenio poniendo inyecciones, era un pueblo de puertas abiertas, solo con el gancho puesto y donde siempre me invitaban a café». También recuerda que estando en el pueblo se fue de misionera unos años a Guinea Ecuatorial y que Ingenio le regaló una ambulancia para aquel país africano. «Si naciese mil veces, mil veces sería religiosa y enfermera», enfatiza, orgullosa de su vida. «No tengo boca con qué alabar a Dios; fui hija de agricultores, criada en el campo y con trabajo y disciplina he dedicado mi vida a Dios y a los demás».