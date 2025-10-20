Ingenio adjudica a Serveo Servicios el mantenimiento de los colegios durante dos años El contrato es de 444.334 euros hasta agosto de 2027

Cristina González Oliva Ingenio Lunes, 20 de octubre 2025, 18:19

El Ayuntamiento de Ingenio ha adjudicado a la empresa Serveo Servicios el mantenimiento, conservación y reparación de los centros educativos de Infantil y Primaria del municipio por 444.334 euros. El contrato, que no podrá ser prorrogado y que había salido a licitación por 571.207 euros, estará vigente hasta el 30 de agosto de 2027, abarcando dos cursos escolares, los de 2025/2026 y 2026/2027.

El objetivo es garantizar el buen estado y funcionamiento de las instalaciones educativas, por lo que el servicio cubrirá los nueve colegios públicos del municipio: Chano Sánchez, Profesor José Sánchez Sánchez, Juan Espino Sánchez, Profesor Carlos Socas Muñoz, Poeta Tomás Morales, Aguatona, Barrio Costa, Claudio de la Torre y Benito Pérez Galdós.

Las tareas incluirán reparaciones de fontanería, electricidad, albañilería, cerrajería, pintura y jardinería. De esta forma, una empresa se encargará de realizar durante el año los trabajos para mantener los centros escolares y sus instalaciones, así como garantizar el funcionamiento de los servicios.

