Imagen de archivo del CEIP Tomás Morales de El Carrizal. Arcadio Suárez

Ingenio adjudica a Serveo Servicios el mantenimiento de los colegios durante dos años

El contrato es de 444.334 euros hasta agosto de 2027

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Ingenio

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:19

El Ayuntamiento de Ingenio ha adjudicado a la empresa Serveo Servicios el mantenimiento, conservación y reparación de los centros educativos de Infantil y Primaria del municipio por 444.334 euros. El contrato, que no podrá ser prorrogado y que había salido a licitación por 571.207 euros, estará vigente hasta el 30 de agosto de 2027, abarcando dos cursos escolares, los de 2025/2026 y 2026/2027.

El objetivo es garantizar el buen estado y funcionamiento de las instalaciones educativas, por lo que el servicio cubrirá los nueve colegios públicos del municipio: Chano Sánchez, Profesor José Sánchez Sánchez, Juan Espino Sánchez, Profesor Carlos Socas Muñoz, Poeta Tomás Morales, Aguatona, Barrio Costa, Claudio de la Torre y Benito Pérez Galdós.

Las tareas incluirán reparaciones de fontanería, electricidad, albañilería, cerrajería, pintura y jardinería. De esta forma, una empresa se encargará de realizar durante el año los trabajos para mantener los centros escolares y sus instalaciones, así como garantizar el funcionamiento de los servicios.

