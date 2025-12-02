Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso tras unas obras sin licencia

Vecinos del histórico complejo de apartamentos de Playa del Inglés temen daños estructurales por demoliciones en lo que fue el antiguo comedor

Un informe del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana insta a revisar parte de los pilares del complejo de apartamentos Paraíso, en Playa del Inglés, para evaluar si han sufrido daños o no tras las obras sin licencia ejecutadas en uno de sus locales, donde estaba el antiguo comedor de este establecimiento, con más de 50 años desde su construcción.

El dictamen, emitido el pasado 27 de octubre, fue el resultado de una visita de inspección girada al edificio por la técnico municipal a raíz de una denuncia que llegó al consistorio y que alertaba de la realización de «obras ilegales» en el sótano privado del Paraíso. Entendía el denunciante que los trabajos estaban dañando gravemente la estructura, que tiene una altura nada desdeñable de ocho plantas y que cuenta con más de 400 apartamentos ya residencializados.

Esa inquietud es compartida por otros propietarios, tal y como ha podido constatar este periódico. Están preocupados por las zanjas, de cierta profundidad, abiertas en el local, y por el picado de varios de los pilares de hormigón que ha dejado al descubierto parte de su armadura.

En esencia, el actual dueño del local o el promotor de las obras ha demolido tabiquería, solados, falsos techos y el revestimiento de las paredes, ha cavado zanjas que dejan al aire parte de la instalación de saneamiento y ha picado el hormigón de parte de los pilares. Fruto de esas obras, todo el suelo del local está recubierto de escombros, como si se tratase de una zona de guerra, precisan algunos de los vecinos.

El informe municipal, realizado a partir de lo que la técnico pudo ver desde el exterior del local (no había nadie el día de la visita, pero es acristalado), concluye que las actuaciones carecen de título habilitante y que en el momento de la inspección estaban paralizadas y sin operarios.

Partiendo de esa base, y visto el estado que presentan las obras, la técnico obliga a que se desalojen los escombros, a que se supervise la red general de saneamiento y a que se evalúe la «capacidad portante y la aptitud de servicio de la estructura», sobre todo de los pilares, «de modo que se pueda garantizar la adecuada seguridad estructural del edificio». En caso de que sea necesario, apostilla, insta al apuntalamiento de los soportes y de cualquier otra parte de la estructura.

Según el informe, las zanjas abiertas suponen un aumento del riesgo de accidentes para las personas que puedan acceder al local. Respecto al descarnado de los pilares, aunque la técnico no aprecia «fisuras de entidad considerable», sí advierte de que se han hecho sin que se hayan adoptado «medidas de refuerzo adicional que compensen cualquier déficit en la seguridad estructural del edificio». Además, teme que los trabajos hayan afectado a la red general de saneamiento del inmueble y estén dando lugar a alguna fuga de aguas negras.

El Ayuntamiento reclama al propietario o promotor que solicite la licencia que ampare esas obras y que la acompañe también de un proyecto técnico.