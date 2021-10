Inés Santana competirá en el Campeonato de España de Ciclismo

El alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Atta, y el concejal de Deportes, Gregorio Peñate, recibieron en el salón de plenos de la institución local a la joven deportista valsequillera Inés Santana, que acaba de proclamarse campeona regional en el Campeonato de Canarias de Ciclismo en ruta. Además, es medalla de bronce del Campeonato de Canarias de bicicleta de montaña y segunda en la Copa Cabildo de Gran Canaria. Unos logros que han hecho que sea invitada al campeonato nacional junto a las sesenta mejores ciclistas de todo el país para disputar el Campeonato Nacional en Madrid, la próxima semana.

Un deporte que lleva practicando menos de un año en el que ya ha conseguido marcas importantes con «mucho trabajo y sacrificio porque ha sido duro puesto que también tengo que sacar buenas notas porque me gustaría ser cirujana. Al final, he sacado todo sobresaliente y es que cuando llego de entrenar me pongo a estudiar y siento que me concentro mucho mejor».