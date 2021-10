Inadmitido el recurso contra Ceisa por falta de legitimación

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha inadmitido el recurso que interpuso Propiedades Cordiales SL para rebatir un informe emitido por Puertos Canarios en 2018 que justificaba las razones por las que el periodo de vigencia de la concesión del Puerto de Santa Águeda a Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) se prolongaba hasta octubre de 2022. La demandante defiende que expiró en marzo de 2020, pero la sentencia, dictada el pasado 29 de marzo por el magistrado Ángel Teba, no entra en el fondo del asunto e inadmite el recurso por falta de legitimación activa de la empresa recurrente. La sentencia, que es recurrible, condena en costas a la demandante.

Teba no la ve legitimada ni por alegar que posee terrenos colindantes, propiedad que, advierte el fallo, no ha acreditado, luego no está probada, ni por su condición de interesada en participar en la selección de un nuevo concesionario, ni por el informe que emitió Puertos Canarios en 2018 a raíz de dos solicitudes previas de Propiedades Cordiales SL para que corrigiera el plazo fijado para la concesión.

Dos interpretaciones

Las partes aquí enfrentadas no se ponen de acuerdo ni para interpretar la sentencia. Ceisa sostuvo que el juzgado le daba la razón sobre la fecha en que expiraba la concesión del puerto, que la empresa considera vital para mantener la actividad de la cementera. Para su coordinador general, Claudio Piernavieja, «este reconocimiento jurídico es un aval». Y subraya que tanto la alcaldesa del municipio como los vecinos apoyan que hayan pedido ampliar el plazo de la concesión. Por su parte, la federación de empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, que aboga por el traslado de la cementera, aclaró que la justicia ha evitado a entrar a considerar si la concesión sigue o no vigente, por lo que insta a las autoridades canarias a que, en defensa del interés general, y de acuerdo al PIO, promuevan la recuperación de este puerto para uso deportivo y de ocio.