La iglesia que se alargó con el valor de 2.240 carneros

Armas y cruces fueron de la mano durante centurias. También en Gran Canaria. Esa comunión de intereses facilitó a finales del siglo XVII la ampliación de la iglesia de Tunte, lugar que en aquellos años llamaban Tirajana, y que hoy pertenece a San Bartolomé.Lo cuenta el historiador Jesús Emiliano Rodríguez Calleja en un facsímil de exquisita edición que se presentará la semana próxima. El cura de entonces aprovechó que se organizó en el pueblo un recuento oficial de gente de guerra en 1680 y comprometió a los vecinos a colaborar para alargar el templo.Hasta 158 personas pasaron por el aro, que aportaron a plazos durante seis años el equivalente al valor de 2.240 carneros, 22.404 reales, todo un dineral para la época. A 10 reales el carnero, cuando ese animal era poco menos que oro. De paso, aquel listado tan pío dio lugar al primer padrón conocido de la jurisdicción parroquial de Tirajana, que entonces abarcaba San Bartolomé y Santa Lucía.

La relación puede leerse en el facsímil, que recibe por título 'Censo de vecinos del lugar de Tirajana de 1680 comprometidos en la edificación de una nueva iglesia'. Los más pudientes contribuyeron con 500 reales, entre ellos, por cierto, el propio cura, Francisco Martín, que daba ejemplo; otros pusieron 600, otros 540, otros 300, 240, 200, 150, 120, 90, 60 y así hasta 30 reales, los que menos. Es decir, según este historiador, solo los muy pobres no entraron en la colecta. Los hubo incluso que contribuyeron con su trabajo, su mano de obra. Entre las 158 personas hubo 11 mujeres, cinco de las cuales viudas. Y el que más puso fue Francisco Sánchez Sardina, que comprometió 90 carneros o su valor, 900 reales. Al final no pudo afrontarlo. Se murió antes de tiempo y la obligación recayó en su mujer y herederos. Ni la muerte les libraba.

El primer pago empezó en 1681 y siempre debía entregarse el día de San Bartolomé, cada 24 de agosto. Cuatro compromisarios asumieron la tarea de recaudar los pagos y entregárselos al sacerdote, con el añadido además de que debían hacer de avalistas. Si alguno se descolgaba, les tocaría asumir su parte. Tanto fue así que acabaron embargados. Con todo, al final no dio con aquel dinero y el Cabildo Catedral aportó los 800 reales que faltaron. Por cierto, el alcalde, Cristóbal de Toro y Heredia, hizo de testigo, pero no aportó ni un real.

Rodríguez Calleja advierte de que el documento original del que se valió para esta curiosa investigación es inédito, pero la información que de él se desprende no. «Ya la había mencionado parcialmente Santiago Cazorla (sacerdote originario de Cercados de Araña y canónigo de la catedral muerto en 2002), pero lo hizo de forma errónea, porque no consultó el documento notarial, sino una copia que estaba en el Libro de Fábrica de la parroquia de San Bartolomé, y eso le lleva a cometer errores, como apuntar que la iglesia estaba en ruinas, y no era así». El documento que consultó Rodríguez Calleja está en un protocolo notarial conservado en el Archivo Histórico Provincial.

Jesús Emiliano Rodríguez Calleja. / Juan carlos alonso

El facsímil ha sido editado por Gaviño de Franchy Editores y sale a la luz gracias a la aportación económica del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, fruto de la implicación de la concejalía de Cultura, que coordina Elena Espino, y de la empresa Proyecto Azatia, de Jorge Álvarez. Entre los dos, aunque por separado, han financiado una tirada próxima a los 1.000 ejemplares. El Ayuntamiento ha organizado una presentación oficial para el próximo 28 de octubre a las 18.30 horas en la propia iglesia de Tunte. El facsímil consta de tres partes: una contextualización histórica a cargo del autor, las láminas que reproducen el documento original, y finalmente su transcripción.

Inicialmente estaba previsto la colaboración en este proyecto del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, porque, como bien recuerda Rodríguez Calleja, hasta hace 200 años no existía como municipio independiente y pertenecía a San Bartolomé, por lo que este documento de 1680 y lo que dice de sus vecinos es también parte de su historia, pero al final solo lo financió San Bartolomé. Lo cierto es que precisamente porque en aquellos años las lindes parroquiales de Tirajana abarcaban tanto, se hacía muy complicado juntar en Tunte a gentes de pagos tan dispersos. Por eso, el cura de entonces aprovechó que el corregidor estaba haciendo un listado de la gente de guerra que había en el lugar, ante la previsión de un ataque a la isla, para pillarlos allí reunidos, el 19 de mayo de 1680, y pedirles que se retratasen como debían con la iglesia. El pueblo, además, había sido convocado a toque de caja de guerra. Y ante eso no había escaqueo posible.

La jugada le salió tan bien al cura que aprovechó incluso al escribano Matías Espino Peloz, de Agüimes, que acompañó a la delegación oficial para el recuento. Fue él quien redactó también este otro documento para la iglesia. En su primera parte se recogen las razones que dio el cura para reclamar aquella implicación económica y que giraban en torno a una idea, como explica Rodríguez Calleja. «Que la iglesia es corta y la gente, mucha».

Alegó, por ejemplo, que muchos fieles seguían las misas desde fuera del templo, expuestos al frío o al calor, porque ya no cabían dentro; o que los difuntos, que entonces se enterraban en las iglesias, ya estaban inhumándose fuera por falta de espacio. Pero también invocó al miedo y les hizo partícipes de la necesidad de agradar con esta obra al santo patrón y aplacar así la ira divina que por sus pecados les castigaba con siete largos años de una plaga de langosta y cigarrón que mermó sus cosechas.

A Rodríguez Calleja le tocó comprobar si estas razones del cura casaban o no con la realidad y tras consultar otros archivos y fuentes pudo constatar que lo eran. En efecto, había aumentado la población en Tirajana, de las 736 personas de 1676 se pasó a las 1.222 de 1688 (mucha gente para tan poca iglesia); se registraron enterramientos en sitios exclusivos como la Capilla Mayor porque no había más sepulturas vacantes e incluso en 1685 hubo cuatro inhumaciones fuera de la iglesia; y está acreditado que el periodo entre 1673 y 1680 fue crítico entre sequías y plagas. No en vano, la Virgen del Pino bajó dos veces a la capital, en 1673 y 1675.

Las obras de la iglesia, que, por instrucción del cura, debía parecerse a la de Teror, acabaron en 1689, cuando recibió las llaves.