Hola, busco trabajo y soy lo que estás buscando

Tiene 58 años y está en paro desde dos meses antes de que estallara la pandemia. Nunca estuvo tanto tiempo sin trabajo. Fermín Mariano Pérez esperaba ayer su turno, sentado, tranquilo. Vive en San Fernando y llegó temprano al 'Job Day' que organizaron en San Bartolomé de Tirajana los gestores de dos prestigiosos restaurantes españoles, el Blue Marlin Ibiza y el marbellí Palocortado. El Ayuntamiento les cedió para el evento la sede del Espacio Joven, en la trasera del Estadio Municipal de Maspalomas.

«He trabajado más de 20 años de camarero, así que tengo experiencia, y manejo idiomas, inglés y, sobre todo, alemán». Eso mismo fue lo que le contó Fermín a la persona que le hizo la entrevista de trabajo. Como él se presentaron este miércoles unos 300 aspirantes. Buscaban ocupar una de las 100 plazas de puestos de trabajo que se van a necesitar para abrir esos dos establecimientos, tanto cocineros como camareros y bármanes. La previsión es que estén operativos antes de que acabe el año. Estarán ambos en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, el antiguo Ifa Faro.

Un momento de la entrevista de trabajo de Fermín Mariano Pérez. / Juan Carlos alonso

Juanfi Bautista, copropietario del grupo que los trae a Gran Canaria, hizo un balance positivo del 'Job Day'. «Ha sido una experiencia intensa, pero dulce, ha venido mucha gente, que es justo lo que buscábamos». Este empresario insistió en la apuesta que han hecho y harán por el empleo local, de ahí que optaran por esta novedosa fórmula, la del 'Job Day'. « Habíamos publicitado nuestra oferta de trabajo por diversos foros y apenas recibimos currículums, así que decidimos convocar una jornada como esta, de entrevistas, y ha funcionado», apuntó con satisfacción apenas unos minutos después de acabar la sesión, que se prolongó ocho horas, desde las nueve de la mañana a las cinco de la tarde. Han traído personal muy cualificado de fuera, de Londres, Marbella, Ibiza o Dubai, pero el grueso de la plantilla quieren que sea de aquí.

De los 300 aspirantes, el grupo está valorando los perfiles de en torno a un 40%, por lo hay al menos 120 personas en paro que puede que encaren el 2022 con mejores perspectivas laborales. Explica Juanfi Bautista que l o que han echado en falta es la formación, que es una de sus principales exigencias, además de una buena actitud de trabajo. «La experiencia también es importante, pero esa se adquiere en la faena, trabajando», apunta.

La alcaldesa, Conchi Narváez, quiso comprobar 'in situ' si había cuajado o no esta convocatoria y se presentó a primera hora. « Es una iniciativa brillante y que es además otro ejemplo de esa necesaria apuesta por la colaboración entre los ámbitos público y privado», explicó la regidora. «Aquí hay dos empresas muy potentes, muy referentes, que le van a dar un plus de calidad al destino turístico», señaló. El Ayuntamiento colaboró cediendo el espacio y contribuyendo también a la difusión del 'Job Day'.

Un equipo hizo un primer filtro de currículums a la entrada. Después los aspirantes fueron pasando a distintas salas en las que se les hacían las entrevistas. Una estaba pensada solo para camareros, otra para cocineros y otra para bármanes. Andrés, que atesora muchos años de experiencia y que ayer tenía la misión de seleccionar a los posibles bartenders y a los barbacks que les asistirán, aseguraba que ha participado en jornadas similares y que han sido todo un éxito. «Te encuentras con perfiles muy buenos, gente que te preguntas: pero ¿y dónde estaba?». Puede que este miércoles los encontraran también.