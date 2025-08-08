El Hogar Funcional de Teror contará con 15 plazas y se espera que se abra en octubre La consejera de Política Social del Cabildo, Isabel Mena, ha realizado una visita a las obras del edificio junto al alcalde municipal, José Agustín Arencibia

La consejera de Política Social del Cabildo, Isabel Mena, ha visitado junto al alcalde municipal, José Agustín Arencibia, las obras del Hogar Funcional de Teror que contará con 15 plazas para personas con diversidad funcional, tanto dependientes como independientes, y que se estima que se proceda a su apertura en el mes de octubre. En la visita también estuvo presente la concejala de Servicios Sociales de Teror, Irene Ortega, y la concejala de Comercio del municipio, Ylenia Sánchez.

El Cabildo se ha encargado de financiar la obra con un total de 713.739 euros. La reforma completa del edificio comenzó el año pasado y tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Actualmente se encuentra en la recta final, por lo que se espera que el Ayuntamiento de Teror recepcione la obra en septiembre y en octubre ya esté totalmente operativa.

El Hogar Funcional contará con un equipamiento adaptado, pensando siempre en la accesibilidad, la diversidad y la eficiencia de las personas que residirán en él. «Este recurso es importante para nosotros porque va a mejorar la atención a las personas con discapacidad intelectual. Es imprescindible que esté en el centro del pueblo porque eso permitirá la autonomía de las personas que vengan a vivir a este hogar», justificó Mena la decisión que tomó el Cabildo, junto al órgano municipal, de adquirir este edificio para ubicar ahí el Hogar Funcional.

Además, especificó que «el hogar contará con educadores y trabajadores sociales, además de cuidadores que garantizarán los cuidados que requieren para mantener su calidad de vida». La prioridad es que las personas que consigan plaza en este hogar sean de municipios cercanos para «mantener a la gente lo más integrada en su entorno», señaló Mena. Por su parte, Arencibia celebró que «permitirá aumentar las plazas del centro, pese a que sigue habiendo bastante demanda».

Sin fecha para abrir la residencia

El primer edil también se ha pronunciado ante los retrasos que existen para abrir la residencia de mayores. «Actualmente hemos llevado a juicio a la empresa por diferentes motivos, aunque el Ayuntamiento ya ha hecho la ocupación de la obra. Estamos intentando hacer todo lo posible para desatascar esta situación, pero no sabemos la fecha exacta», indicó Arencibia.

Mena destacó la labor que se está haciendo por parte del órgano municipal de la villa mariana puesto que «han ocupado ya la obra y están a disposición de arreglar los desperfectos para no tener que esperar a que se resuelva el conflicto judicial»

