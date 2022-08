El historiador Juan Francisco Santana identifica 63 alcaldes en Firgas de los siglos XVI al XIX

La Casa de la Cultura de la Villa de Firgas sirvió de perfecto escenario para mostrarle a la actual sociedad firguense de dónde viene. A través del estudio de 240 páginas sobre sus alcaldes, del siglo XVI al XIX, así como el origen de sus toponímicos, el escritor, historiador, docente y antropólogo canario Juan Francisco Santana desgrana cómo era Firgas cuando aún dependía de Arucas, condición que no le restó importancia debido al poder que le confería el agua, quizás el bien más preciado de la Villa de Firgas, junto con sus gentes.

Así, 'Firgas. Alcaldes, toponimia y otras cuestiones', cuenta Santana, director también de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, es parte de un trabajo de más de 30 años de investigación, que se suma a otros cinco ensayos históricos sobre otras localidades de Gran Canaria.

Para ello localiza con detalle, después de largas jornadas en el Archivo Histórico, a alcaldes, gobernadores, corregidores... «Es un trabajo exhaustivo y con miles y miles de folio».

El estudio sobre Firgas, donde Juan Francisco Santana desarrolló su etapa inicial de docente, «un pueblo al que le tengo mucho afecto», ha sacado a la luz los nombres de 63 alcaldes.

«Y porque tengo que acotar; y que los escribanos son tantos y tantos que el tiempo de vida no me abarcaría. Hay que ver hoja a hoja, y la vista ya está desgastada de este trabajo diario de horas y horas», cuenta el historiadores que no ha perdido la ilusión con el paso el tiempo. «Para mí es fascinante descubrir todo esto».

Pero no solo para él. La primera edición del libro la ha adquirido el Ayuntamiento de la Villa de Firgas para ser repartida entre los vecinos e instituciones culturales del municipio. En breve saldrá una segunda edición.

La historia de las mujeres

Pero no se trata solo de un listado de nombres, cuenta el autor. «Se descubren curiosidades, me fascinan los alcaldes pero también los que han vivido con ellos».

De esta manera recupera también a las mujeres, ya que en los años de estudio los alcaldes, los 63 – por designación real o por elección del pueblo–, eran hombres. «La mujer no tenía ningún derecho».

A la par, detalla Juan Francisco Santana que no hay que olvidar que los lugares no tendrían categoría de municipio hasta 1812; en el caso de la Villa de Firgas, en 1834. Pero a pesar de pertenecer a Arucas, desde el siglo XV-XVI Firgas tiene categoría singular y sus propios alcaldes. «Es una singularidad, que no se sabe, pero puede ser debida a la importancia de sus aguas y al poder de sus conquistadores (los Palazuelo)».

Pero a pesar de la riqueza derivada del agua, detalla el historiador Juan Francisco Santana que fueron muchos los vecinos de Firgas, hombres, que tuvieron que emigrar entre los siglos XVII y XIX con destino Cuba.

«Se van porque aquí no hay ninguna posibilidad y nada que comer. Pero lo importante, el drama, es lo que dejan atrás, las mujeres y los niños que se quedan aquí y que pasan a ser pobres de solemnidad. Son mujeres que quedan condenadas, con maridos que nunca vuelven».