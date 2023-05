Hernández insiste: «Me he desvinculado de AV-PP»

Manuel Hernández, el que fuera líder de la coalición electoral de Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana y Partido Popular (AV-SLT-PP), ha emitido un comunicado en el que recuerda que, por mucho que de manera oficial siga figurando en las papeletas de voto de esa alianza, renunció a ese liderazgo y no tomará posesión de su acta de concejal en el municipio del sureste. De hecho, AV-SLT y PP reemplazaron su figura por la del número dos, Juan José Ramos, que es quien ahora ejerce, a todos los efectos, de candidato.

Hernández justifica este comunicado a dos días de los comicios por la confusión que sigue instalada entre los posibles votantes. En ese sentido, centra su escrito, difundido en las redes sociales, en subrayar que él no es el candidato y que si figura en las papeletas es porque cuando renunció ya no estaba a tiempo de poder cambiarlas. Sin embargo, el antiguo líder de AV-SLT sí da un paso más respecto a sus declaraciones anteriores y esta vez recalca que ya no solicita el voto para su antigua formación.

El comunicado divulgado es el siguiente:

«En los últimos días he recibido multitud de mensajes y llamadas solicitándome el envío de papeletas o preguntándome si finalmente me presento como candidato a la alcaldía. Es por ello, que me veo en la obligación de aclarar lo siguiente:

Debido a la normativa electoral cuando anuncié mi renuncia de esta formación política ya era imposible hacerlo de manera oficial. Es por ello, que mi nombre sigue apareciendo en la candidatura de AV-PP.

Por tanto, aunque aún aparezca encabezando la lista de AV-PP, me he desvinculado de este grupo y NO solicito el voto para esta formación.

Agradezco el apoyo y el interés por mí a todos aquellos que han confiado en mi persona.

Les sugiero que mediten su voto sin estar condicionado por mi vinculación al grupo político que pertenecí y ejerzan libremente el derecho a votar a la formación política que consideren oportuno«.