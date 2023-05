Hallan en Gran Canaria el esqueleto de un indígena

Dos primos, Mario Perdomo y Gregorio David Arbelo, habían quedado para caminar en una zona costera de Gran Canaria. Fue este domingo pasado. Les gusta patear la isla y esta vez se habían marcado el reto de llegar hasta una cueva un tanto inaccesible a la que tenían que aproximarse nadando unos 300 metros. Cuando estaban a punto de lanzarse al mar, Mario mira hacia un lado, en el cantil, y descubre un esqueleto humano. Tal cual. Le saltó a la vista. No lo andaba buscando. «Mira lo que acabo de ver», le señaló al primo.

Y lo que vio fueron los restos del esqueleto de un indígena en buen estado de conservación, según confirma Javier Velasco, arqueólogo e inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, que, alertado por sus descubridores, ya hizo una visita al yacimiento.

Ampliar Mario Perdomo y Gregorio David Arbelo. Detrás, el esqueleto. C7

«A simple vista se nota que estamos ante un enterramiento de los antiguos canarios, intencionado; no están ahí esos restos producto de un desprendimiento o similar, sino a cosa hecha», aclara Velasco. Producto también de esta primera inspección, y tras comprobar que los molares aún no le habían salido, deduce que el esqueleto perteneció a un joven de entre 15 y 17 años. «Pese a que ha perdido parte de sus huesos, porque le faltan la pierna, el brazo y la cadera derecha, está en buen estado y no debe llevar muchos meses a la intemperie».

El Cabildo ya ha levantado acta del hallazgo, porque, además, este yacimiento no estaba catalogado, se le ha trasladado al Gobierno canario y ha iniciado los trámites para una intervención inmediata para retirar estos restos. Y es que aunque la zona no es muy accesible ni transitada, han de evitar que los huesos acaben dañados por los agentes climatológicos. «Están demasiado expuestos».

Ampliar Vista más en detalle del cráneo y de la columna vertebral. C7

«Nosotros siempre tuvimos claro que era un cuerpo de los antiguos canarios por la forma en la que estaba enterrado», se explica Mario, que anda estos días desbordado por las llamadas y los mensajes después de que hiciera público el hallazgo en las redes sociales. «Estoy hasta asustado, porque me ha llamado hasta un turoperador alemán», confesaba este jueves.

Y está seguro de que debe haber más restos en los alrededores. De hecho, confía en que los huesos que faltan estén por la zona. No lo sabe porque ni él ni su primo Gregorio alteraron el yacimiento. Nada más hallarlo dieron aviso al Cabildo para que actuara, como fija el protocolo. Tampoco han desvelado dónde está. Velasco se los agradece y los pone de ejemplo de la importancia de la colaboración ciudadana en la protección del patrimonio arqueológico insular.