Guía vive una jornada especial con la décima edición de la 'Ruta de Patios, PateArte 2025' Este año el evento estuvo enfocado a la figura de Paco Rivero, notario gráfico, a quien se dedicó un especial homenaje por su contribución a la memoria visual y cultural del municipio

Santa María de Guía celebró este domingo la décima edición de la 'Ruta de Patios, PateArte 2025', una jornada que superó cualquier expectativa y confirmó, una vez más, el arraigo de este evento como una de las citas culturales más importantes del municipio.

Este año, la edición estuvo encabezada por la figura de Paco Rivero, notario gráfico de Guía, a quien se dedicó un especial homenaje con una ruta teatralizada por su contribución a la memoria visual y cultural del municipio.

Los vecinos y visitantes recorrieron los patios y rincones del casco histórico, transformados en escenarios vivos donde convivieron la música, la danza, el teatro, la literatura y las artes plásticas. Lugares como el frontis de la Iglesia, la Kasa de Guía, la Casa Doña Dulce o el Balcón de Sansofé, la Casa Callejón, la Casa Museo Néstor Álamo o el Patio de Regantes, entre otros lugares del municipio, volvieron a ser el epicentro de la creatividad y la participación ciudadana, ofreciendo una experiencia cultural abierta, diversa y sobre todo gratificante.

La implicación de los artistas y de los propios vecinos fue el punto clave para que esta edición brillara. Cada patio abrió sus puertas con propuestas que reflejaron la identidad de Guía y con el fuerte compromiso de la ciudadanía con la preservación de sus tradiciones. El ambiente festivo, la cercanía entre público y artistas y la alta participación hicieron de Guía un espacio de encuentro donde la cultura ha protagonizado cada rincón del casco histórico.

El concejal de Cultura, Julián Melián, mostró su satisfacción por el enorme éxito de esta edición y aprovechó para agradecer la implicación de toda la comunidad: «Gracias a los artistas, colectivos, propietarios de los patios, voluntarios y a cada una de las personas que nos acompañaron. Entre todos hicieron posible una nueva edición. PateArte 2025 ha sido un ejemplo de participación, de cariño por nuestro patrimonio y de reconocimiento a la figura de Paco Rivero«.

