El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y la iniciativa 'Best In Gran Canaria', ha actualizado la Guía práctica para establecerte en Gran Canaria con nuevos servicios y prestaciones para establecerse en Gran Canaria.

Esta guía de uso libre es una herramienta de apoyo que recopila toda la información necesaria para ayudar a los trabajadores expatriados, trabajadores remotos, emprendedores, trabajadores por cuenta ajena, familias y, en definitiva, a cualquier trabajador que se desplace a Gran Canaria por motivos profesionales.

Editada en español e inglés y en formato digital, la Guía contiene información específica sobre cómo gestionar trámites administrativos básicos, búsqueda de vivienda, centros educativos y otras recomendaciones que faciliten a los profesionales y a las empresas su instalación en la isla.

En esta ocasión, la guía incorpora nuevos enlaces e información detallada sobre infraestructuras públicas y privadas puestas en marcha en los últimos meses en Gran Canaria.

Esta nueva edición mantiene la Guía de Lectura que acompaña el flujo de tareas recomendado antes, durante y después del proceso de aterrizaje en Gran Canaria a través de los procedimientos formales (visados, obtención de NIE, seguridad social, empadronamiento, impuestos, etc.) e incorpora consejos y soluciones a los problemas habituales que pueden encontrarse las familias con proyectos de relocalización en la isla.

En este sentido, la información se adapta al perfil de los profesionales interesados en instalarse en la Isla, incluyendo recomendaciones tanto para trabajadores que se desplacen por un periodo corto de tiempo como para establecimientos indefinidos o de larga duración.

La Guía se enmarca en el objetivo del Cabildo de Gran Canaria de ofrecer un mecanismo sencillo de conocimiento práctico de la isla, favoreciendo la llegada de aquel capital humano que, por sus características, pueda redundar en la mejora del tejido productivo e investigador insular.

Para proyectos de desarrollo empresarial en Gran Canaria, los técnicos de 'Best In Gran Canaria' prestan información y apoyo en emprendimiento, innovación y conocimiento de todas aquellas ventajas y factores críticos para el despliegue del proyecto, incorporando servicios que de forma natural la SPEGC ofrece a los emprendedores grancanarios: mapeo sobre instrumentos de financiación, formación a medida, instrumentos de captación de talento, oficinas y espacios en el Parque Tecnológico de Gran Canaria, instrumento financiero para proyectos innovadores, etc.