La Unidad Móvil del DNI junto a la Oficina de Atención Ciudadana. C7

Guía facilitará la tramitación del DNI a domicilio para personas con movilidad reducida

El formulario de solicitud de desplazamiento se puede retirar en la Oficina de Atención Ciudadana por parte de los familiares

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa María de Guía

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:13

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guía, que dirige Alejandro Rivero, pondrá en marcha a partir de la próxima semana un servicio de apoyo para facilitar la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) a domicilio a aquellas personas del municipio que, por motivos de salud o limitaciones físicas, no puedan desplazarse hasta una comisaría de la Policía Nacional.

El concejal ha explicado que se trata de una medida «pensada para atender a vecinos y vecinas que, por su situación, encuentran dificultades para realizar trámites esenciales como la renovación del DNI. Queremos que nadie quede excluido de este derecho por motivos de movilidad o salud», señaló.

En la Oficina de Atención Ciudadana se entregará al familiar o persona a cargo del solicitante un Formulario de solicitud de desplazamiento, que deberá ser cumplimentado y presentado en el mismo lugar, acompañado de un informe médico que acredite la imposibilidad de desplazamiento por una limitación anatómica o funcional que requiera asistencia para las actividades esenciales de la vida diaria.

Una vez se haya alcanzado un número determinado de solicitudes, desde la Concejalía de Servicios sociales se contactará con los intere-ados para informarles de la fecha en la que un agente de la Policía Nacional acudirá al domicilio o centro donde se encuentre la persona solicitante.

